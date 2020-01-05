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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 5 января 2020

5 января отмечается Международный день бойскаутов. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Какой праздник сегодня, 5 января 2020

Международный день бойскаутов отмечается 5 января. Также сегодня Международный разгрузочный день.

5 января православные верующие отмечают День Федула Зимнего. С этого дня начиналась активная подготовка к рождественским праздникам: люди убирали в доме и готовили кутью.

Читайте: Календарь магнитных бурь в январе 2020

Именины 5 января празднуют Василий, Иван, Наум, Павел, Давид, Нифонт и Федул.

Народные приметы 5 января:

  • Если в этот день загадать желание, оно обязательно сбудется.
  • Пришел Федул, ветер подул — значит, урожай будет хорошим.
  • Если 5 января родился ребенок, он вырастет счастливым.
  • Идет снег и дует сильный ветер — июль будет холодным и дождливым.

Что нельзя делать 5 января:

  • Пользоваться острыми предметами.
  • Заниматься шитьем.
  • Обижать домашних животных.

Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники ожидают украинцев, смотрите в календаре на январь 2020.

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