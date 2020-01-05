5 января отмечается Международный день бойскаутов. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.
Международный день бойскаутов отмечается 5 января. Также сегодня Международный разгрузочный день.
5 января православные верующие отмечают День Федула Зимнего. С этого дня начиналась активная подготовка к рождественским праздникам: люди убирали в доме и готовили кутью.
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Именины 5 января празднуют Василий, Иван, Наум, Павел, Давид, Нифонт и Федул.
Народные приметы 5 января:
- Если в этот день загадать желание, оно обязательно сбудется.
- Пришел Федул, ветер подул — значит, урожай будет хорошим.
- Если 5 января родился ребенок, он вырастет счастливым.
- Идет снег и дует сильный ветер — июль будет холодным и дождливым.
Что нельзя делать 5 января:
- Пользоваться острыми предметами.
- Заниматься шитьем.
- Обижать домашних животных.
Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники ожидают украинцев, смотрите в календаре на январь 2020.