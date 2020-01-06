Кутья – ритуальное блюдо православных христиан, которое готовят в период новогодне-рождественских праздников трижды: на Рождество – Богатая кутья, на старый Новый год – Щедрая кутья и в канун Крещения – Голодная кутья.

Рождество 2020 и праздничный ужин начинается с кутьи, и только после нее переходили к другим блюдам, которых должно быть не менее двенадцати.

Предлагаем пять рецептов приготовления кутьи именно на Рождество.

Кутья из пшеницы с цукатами, или Барская кутья

Ингредиенты: 2 стакана пшеницы, 50 г цукатов, 0,5 стакана грецких орехов, мед.

Приготовление: пшеницу промыть, варить на медленном огне 2 часа; в 4 ст. ложках воды размешать мед по вкусу, залить пшеницу медовым сиропом на 30 минут; орехи немного измельчить и обжарить; добавить к пшенице цукаты, орехи и хорошо перемешать.

Кутья из риса

Ингредиенты: 250 г риса, 100 г изюма, 100 г миндаля, сахар, корица, мак.

Приготовление: рис промыть, залить водой и варить до готовности, не перемешивая; откинуть на дуршлаг и промыть кипяченой холодной водой; миндаль и изюм ошпарить, миндаль немного измельчить; сахар развести водой, смешать рис, миндаль, корицу, изюм и полить сахарным сиропом.

Кутья из пшеницы с изюмом и инжиром

Ингредиенты: 250 г пшеницы, 150 г изюма без косточек, 150 г нарезанных плодов инжира, 100 г меда.

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Приготовление: пшеницу сварить так, чтобы она оставалась целой; изюм и инжир хорошо промыть, залить холодной кипяченой водой и дать набухнуть; все соединить, добавить мед и перемешать.

Кутья из перловки

Ингредиенты: 200 г перловой крупы, 150 г мака, 50 г очищенных орехов, 50 г изюма, мед и сахар по вкусу, 0,5 стакана сливок.

Приготовление: перловую крупу промыть, залить водой в соотношении 1 к 3 и варить до готовности, отцедить и охладить; мак залить кипятком и варить до тех пор, пока не будет легко растираться между пальцами; мак тщательно отцедить (можно на сите) и перекрутить через мясорубку; изюм запарить, мак перемешать с перловкой, добавить измельченные орехи, изюм, мед и сахар по вкусу; все перемешать со сливками.

Кутья из сухофруктами и малиной

Ингредиенты: 2 стакана пшеницы или риса, полстакана или треть (по вкусу) меда, сушеные яблоки или груши, изюм и (или) сушеная малина (четверть стакана).

Приготовление: помыть и перебрать пшеницу, вскипятить 4 стакана воды, добавить туда пшеницу и варить 25 минут; добавить соль, яблоки и малину; через 5-7 минут – изюм; все варить еще минуты две; в остывшую массу добавить мед; оставить на 1-2 часа.

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