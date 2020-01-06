Какие праздники ждут украинцев в январе 2020 года, читайте в материале Фактов ICTV.
В январе 2020 года украинцы будут отдыхать два дополнительных дня благодаря государственным праздникам.
Первым праздником будет Новый год, который приходится на 1 января, вторым – Рождество, которое отмечают 7 декабря.
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Кроме того, в январе 2019 года будет много праздников и памятных дней, которые не получили статус государственных:
- Сочельник – 6 января;
- Старый Новый год – 14 января;
- Крещение Господне (Богоявление) – 19 января;
- День Автономной Республики Крым – 20 января;
- День Соборности и Свободы Украины – 22 января;
- День студента (Татьянин день) – 25 января;
- Всемирный день таможни – 26 января;
- День работника контрольно-ревизионной службы Украины – 26 января;
- Международный день памяти жертв Холокоста – 27 января;
- День памяти героев Крут – 29 января;
- Международный день ювелира – 31 января.
К слову, митрополит ПЦУ Епифаний считает, что празднование Рождества в Украине можно перенести на 25 декабря, если верующие поддержат соответствующее решение.