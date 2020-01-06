Колядки с давних времен и до сегодня являются традиционными рождественскими песнями, в которых прославляется рождение Иисуса Христа. Вариаций песнопения очень много, и поэтому каждый может выбрать то, что ему по душе, в подборке от Фактов ICTV.

Весь мир с замиранием сердца и трепетом в душе ждет радостный зимний праздник — Рождество 2020. Этот день наполнен чудом и сказкой, которые никого не оставят равнодушным.

В этот день Дева Мария в Вифлееме родила Иисуса Христа. С тех пор рождение Сына Божьего прославляют праздничным песнопением, колядками, которые относятся к главным традициям этого светлого дня.

Факты ICTV подобрали лучшие колядки на Рождество 2020.

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Поздравляем вас, друзья,

В день святого Рождества.

Будем вам колядовать,

Счастья, радости желать.

Чтоб всегда была машина,

Рядом – классная дивчина,

Чтоб доход ваш был высок,

Дайте нам скорей оброк –

Дайте вкусные конфеты,

Звонкие еще монеты.

***

Открывай, хозяин, хатку,

Слушай славную колядку.

Быстро к кошельку метнись,

На подарки не скупись.

Щедрым людям будет счастье,

Обойдут их все ненастья,

Будет изобильным дом.

Поздравляем с Рождеством!

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Поздравляем с Рождеством,

Мы пришли сюда с добром,

Вы подайте нам немножко

Пирожочка на дорожку,

Чтобы счастье к вам пришло,

Чтоб во всем вам повезло,

Чтоб Господь здоровья дал,

Колядуем, от печаль!

***

К нам приходит коляда

Накануне Рождества.

Просит, просит коляда

Хоть кусочек пирога.

Кто пирог колядке даст,

Будет тот во все горазд!

Будет скот того здоров,

Полон хлев будет коров

Кто зажмет же свой кусок,

Будет год весь одинок.

Не найдет удачи, счастья,

Год промается в ненастье.

Не жалей ты пирожок,

А не то создашь должок!

***

Маленький хлопчик

Сел на снопчик.

В дудочку играет,

Колядку потешает.

Щедрик-Петрик,

Дай вареник,

Ложечку кашки,

Кольцо колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей.

Рождество – не единственное зимнее торжество. Полный календарь праздников на январь 2020 подготовили Факты ICTV.