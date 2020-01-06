Рождество для православных христиан — самый главный праздник в году. Его с нетерпением ждут и взрослые, и дети, чтобы поздравить близких с рождением Иисуса Христа. Факты ICTV сделали для вас небольшую подборку пожеланий на Рождество 2020, которые принесут радость родным и друзьям.

7 января православные христиане отмечают Рождество Христово. В этот праздник всех переполняет счастье, которым так и хочется поделиться с близкими . Выразить свои чувства и подарить частичку радости окружающим помогут пожелания.

Иногда бывает сложно подобрать нужные слова для поздравлений, поэтому мы подготовили для вас небольшую подборку пожеланий на Рождество 2020, которые непременно помогут вам изъяснить свои эмоции и передать хорошее настроение.

Пожелания на Рождество в стихах

Искрится на небе рождественская звезда

И даже блещут от счастья снежинки.

Сегодня мы празднуем рождение Христа,

Что принес себя в жертву и спас наши души.

Желаем вам верой не падать ничуть,

И только сильней и мудрей становиться,

Пускай только праведным будет ваш путь,

И пусть все желания ваши свершатся!

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***

В день Христова Рождества

Хотим сказать вам искренне слова.

Чтоб ваша душа была полна добра

И от счастья немножко кружилась голова.

Пускай исполняются все ваши желанья,

А сердце никогда не познает страданья.

Пусть правильным будет ваш жизненный путь

И всю благодать Божью душой посягнуть!

***

Сегодня с небес спустилось волшебство,

Так происходит всегда на Рождество.

Пусть радость и веселье принесет в дом оно,

Наполнят души наши благодать, мир и добро.

Желаем в этот праздник здоровья вам сполна,

Чтоб никогда от горя не болела голова,

Чтоб только счастье по жизни с вами шло,

А здоровья было лет еще на сто!

***

Сердце возрадовалось и душе стало тепло,

Потому что наступило Христово Рождество!

Пусть в этот праздник свершится волшебство

И в мире воцарится мир, счастье и добро.

Все, что желаете, пусть сбудется скорей,

А вера в Господа становится сильней!

Пусть разные ненастья обходят стороной,

А жизнь моментов ярких, светлых была полной.

Пожелания на Рождество в прозе

Пускай свет Рождественской зари коснется вас своим волшебством и отгонит прочь суету и проблемы. Улыбки пусть близких искренне согревают душу теплом и энергия жизнь наполняет. Желаем также здоровья для родных и радости от общения с друзьями, свершения надежд и исполнения желаний. С великим и светлым праздником вас, с Рождеством Христовым!

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Поздравляю с Рождеством! Желаю в этот светлый праздник вам здоровья, крепкой веры и теплоты человеческих отношений. Чтоб только позитив окружал в этом мире, поскорей воплотились мечты, здоровье и удача по жизни рядом шли. Желаю ценить все, что есть у тебя, и наслаждаться каждым мгновением!

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Рождество Христово наполняет сердце верой и любовью. В этот праздник я хочу поделиться с вами своим счастьем и пожелать крепкого здоровья, легкого жизненного пути, взаимной любви и крепкой дружбы. Пусть солнца лучи согревают ваш дом, мир и уют всегда царят в нем! С Рождеством!

Пожелания на Рождество в СМС

С Рождеством тебя я поздравляю,

Желаю счастливым быть и не болеть.

Тебя я в гости поскорее приглашаю,

Будем вместе колядки петь!

***

В небе звездочка сияет,

Своим светом мир озаряет.

С Рождеством всех поздравляю,

Быть счастливыми по жизни желаю.

Пусть реализуются поскорей желанья,

Счастья, мира, вам и процветанья!

***

Звезда зажглась — Христос родился!

И мир благодатью Божией озарился.

Пусть радость войдет в каждый дом,

Со светлым и счастливым вас Рождеством!

***

Поздравленья прими с Рождеством,

Пусть сердце охватит чувство счастья.

Пусть чудодейственным волшебством

Прочь уйдут из жизни все ненастья.

Не забудьте подготовить свои поздравления для близких и к другим праздникам. Специально для вас Факты ICTV составили календарь всех грядущих в 2020 году церковных празднований.