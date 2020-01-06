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Погода в Украине на 6 января (КАРТА)

Во всех украинских регионах, в понедельник, 6 января, будет облачная с прояснениями погода.

Погода в Украине на 6 января (КАРТА)

В западных, северных и центральных областях Украины будет облачно с прояснениями. Температура днем 1….-2, а ночью -2….-5.

Читайте: Какой будет погода зимой – прогноз синоптиков

На Востоке и Юге будет также достаточно солнечно. Столбики термометров утром покажут 4…0, а ночью 1…-3.

Осадки в Украине не ожидаются.

Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на Рождество.

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