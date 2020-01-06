В Рождество всем хочется поделиться своим настроением и сказать особенные теплые слова родным и близким. В подборке от Фактов ICTV вы найдете лучшие поздравления с Рождеством 2020.

Праздник Рождества Христова православные христиане отмечают 7 января. Подарить хорошее настроение в этот день помогут поздравления. Их можно отправить сообщением на телефон или просто зачитать.

Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с Рождеством 2020, которые помогут вам выразить свои эмоции.

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В христианский светлый праздник,

В день Христова Рождества,

Ангелы с небес благословляют,

счастье и здоровье посылают,

Исполняют все пожелания,

Придают сил и стараний.

Чтобы жизнь была прекрасной,

Будто солнце, — светлой, ясной!

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Как все ждут этот чудный праздник,

Когда мир охватит волшебство,

Много радости, еще больше счастья

Пусть нам принесет Рождество!

Время праздновать и дарить подарки,

Время делиться любовью, теплом.

Пусть звезда озаряет мир ярко,

Чудеса и добро посылая всем нам!

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Поздравляем с Рождеством!

Желаем мы удачи вам во всем.

Пусть всегда хранит вас Бог

От всех земных бед и тревог.

Пускай рождественское чудо

Поселит в душе мир и добро,

Чтоб в доме вашем всегда царило

Только счастье, здоровье, тепло.

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Мы в Святое Рождество

Желаем вам сердечно,

Мир, добро и благодать

В Христе обрести навечно!

Пускай Господь святой хранит

От зла, от бед, от всех напастей,

И пусть в душе вашей звенит,

Словно звон церковный, счастье.

Поздравления с Рождеством в прозе

Пускай святая звезда Рождества горит на небе для вас еще ярче, даря душе радость, спокойствие и добро. Желаю чтоб поскорей воплотились в реальность самые заветные желания. Чтобы в вашем доме царил мир и уют и родные были здоровы! С Рождением Христовым!

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От всего сердца поздравляем с Рождеством! Пускай праздник этот принесет в ваш дом радость, тепло и благополучие. Хочется пожелать вам мира, добра, крепкой дружбы, семейного счастья. Чтобы ангел всегда хранил вас на жизненном пути и от ненастий оберегал!

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Желаем вам в рождественскую ночь чтоб небеса послали милость, чтоб добрее и щедрее судьба к вам относилась. Пусть происходят в вашей жизни чудеса, наполняя ее яркими моментами и радостными улыбками!

Поздравления с Рождеством в СМС

В этот рождественский вечер

Зажгите поскорее свечи.

Пусть в доме семья соберется,

И каждый из вас улыбнется.

Радости, счастья, достатка,

благодати, любви без остатка.

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Второе тысячелетие над землей ярко светит

Звезда, что взошла в рождение спасителя — Христа.

Этот свет благодатью пусть сердца наши излечит,

Со святым Рождеством поздравляю тебя!

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Прими рождественский привет,

И подготовь скорей банкет.

Придут на праздник кумовья,

Подарками одарят пусть друзья.

И целый свет возвеселился,

Христос спаситель ведь родился!

Также, кроме поздравлений, вы можете подарить своим близким настоящую атмосферу торжества и чуда, сводив их на праздничный концерт или фестиваль. Факты ICTV специально для вас составили афишу на Рождество 2020 в Киеве.