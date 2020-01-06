В Рождество всем хочется поделиться своим настроением и сказать особенные теплые слова родным и близким. В подборке от Фактов ICTV вы найдете лучшие поздравления с Рождеством 2020.
Праздник Рождества Христова православные христиане отмечают 7 января. Подарить хорошее настроение в этот день помогут поздравления. Их можно отправить сообщением на телефон или просто зачитать.
Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с Рождеством 2020, которые помогут вам выразить свои эмоции.
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В христианский светлый праздник,
В день Христова Рождества,
Ангелы с небес благословляют,
счастье и здоровье посылают,
Исполняют все пожелания,
Придают сил и стараний.
Чтобы жизнь была прекрасной,
Будто солнце, — светлой, ясной!
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Как все ждут этот чудный праздник,
Когда мир охватит волшебство,
Много радости, еще больше счастья
Пусть нам принесет Рождество!
Время праздновать и дарить подарки,
Время делиться любовью, теплом.
Пусть звезда озаряет мир ярко,
Чудеса и добро посылая всем нам!
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Поздравляем с Рождеством!
Желаем мы удачи вам во всем.
Пусть всегда хранит вас Бог
От всех земных бед и тревог.
Пускай рождественское чудо
Поселит в душе мир и добро,
Чтоб в доме вашем всегда царило
Только счастье, здоровье, тепло.
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Мы в Святое Рождество
Желаем вам сердечно,
Мир, добро и благодать
В Христе обрести навечно!
Пускай Господь святой хранит
От зла, от бед, от всех напастей,
И пусть в душе вашей звенит,
Словно звон церковный, счастье.
Поздравления с Рождеством в прозе
Пускай святая звезда Рождества горит на небе для вас еще ярче, даря душе радость, спокойствие и добро. Желаю чтоб поскорей воплотились в реальность самые заветные желания. Чтобы в вашем доме царил мир и уют и родные были здоровы! С Рождением Христовым!
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От всего сердца поздравляем с Рождеством! Пускай праздник этот принесет в ваш дом радость, тепло и благополучие. Хочется пожелать вам мира, добра, крепкой дружбы, семейного счастья. Чтобы ангел всегда хранил вас на жизненном пути и от ненастий оберегал!
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Желаем вам в рождественскую ночь чтоб небеса послали милость, чтоб добрее и щедрее судьба к вам относилась. Пусть происходят в вашей жизни чудеса, наполняя ее яркими моментами и радостными улыбками!
Поздравления с Рождеством в СМС
В этот рождественский вечер
Зажгите поскорее свечи.
Пусть в доме семья соберется,
И каждый из вас улыбнется.
Радости, счастья, достатка,
благодати, любви без остатка.
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Второе тысячелетие над землей ярко светит
Звезда, что взошла в рождение спасителя — Христа.
Этот свет благодатью пусть сердца наши излечит,
Со святым Рождеством поздравляю тебя!
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Прими рождественский привет,
И подготовь скорей банкет.
Придут на праздник кумовья,
Подарками одарят пусть друзья.
И целый свет возвеселился,
Христос спаситель ведь родился!
Также, кроме поздравлений, вы можете подарить своим близким настоящую атмосферу торжества и чуда, сводив их на праздничный концерт или фестиваль. Факты ICTV специально для вас составили афишу на Рождество 2020 в Киеве.