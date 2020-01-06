14 января Украина будет отмечать старый Новый год 2020. По народному поверью, в канун праздника нечистая сила разгуливает по земле. Чтобы уберечься, принято приходить в каждый дом и щедровать. Факты ICTV подготовили щедривки, которые принесут счастье и благополучие каждой семье.

13 января, канун старого Нового года 2020, зовется Щедрым вечером. Считается, что в эту пору с наступлением заката и до первых солнечных лучей темные силы разгуливают по земле. Чтобы уберечь людей от всякой нечисти, наши предки веселились, ходили в гости и пели святочные песни.

С тех времен в Сочельник молодежь и детвора приходят в каждый дом, щедруют и желают хозяевам мира, добра, счастья и благополучия. Хозяин по традиции благодарит щедровальников за добрые пожелания, дарит им сладости и мелкие деньги.

Факты ICTV собрали лучшие щедривки на старый Новый год 2020, чтобы вы могли поздравить с наступающим праздником всех друзей, соседей и родственников.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

— Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Читайте: Выходные в январе 2020: сколько будут отдыхать украинцы

***

Щедрівонька щедрувала,

під віконце підбігала,

Що ти, тітко, напекла,

Винось нам до вікна.

Що ти, дядьку, нам напік,

Винось нам аж на тік.

Мати казала, щоб дали сала,

Батько сварився, щоб не барився.

***

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

***

Ой сивая та і зозулечка.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

У першому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

У другому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в третьому – дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Красне сонце – жінка його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Дрібні зірки – його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Старый Новый год – это необычный праздник, которому чуть больше 100 лет. Ранее Факты ICTV рассказывали об истории и традициях торжества.