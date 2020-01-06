Рождество Спасителя мира Господа нашего Иисуса Христа православные украинцы празднуют ежегодно 7 января. О главных традициях праздника читайте на Фактах ICTV.

Рождество Христово относится к двенадцати главным праздникам православной церкви. В этот день сам всемогущий Бог, Творец неба и земли, воплотился, стал человеком, чтобы спасти всех и помочь им увидеть правильный путь в жизни.

Традиции на Рождество

Традиций в каждом регионе нашей страны великое множество, но везде на Рождество все члены семьи – от мала до велика – шли в храм, где отдавали дань новорожденному Богомладенцу.

Утром после богослужения люди расходились по домам, садились за стол. На столе уже были мясные и молочные блюда, сыр и яйца – то есть все то, что не употреблялось во время Рождественского поста.

Кстати, собираться за столом всей семьей – это еще одна рождественская традиция.

С давних времен на Рождество все люди при встрече приветствуют друг друга словами: Христос родился! Славим Его!

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Традиции на Сочельник

В канун Рождества, 6 января, во всех домах убирали, белили помещения, застилали новые или чисто выстиранные скатерти, ткани и полотенца.

Еще одна добрая традиция украинского народа на праздник Рождества – это пение колядок, в которых прославлялся новорожденный Мессия, и пожелания друг другу и хозяевам счастья-здоровья и достатка в доме и семье.

Колядки – это уникальный способ, который оставили нам предки, в народно-песенной форме донести радость Рождества Христова всем людям.

В Сочельник вечером, после восхода первой звезды, вся семья собирается на ужин, который состоит из 12 постных блюд.

Обычно, в состав этих блюд входят: компот, горох, фасоль, соленые огурцы, жареная капуста, вареники, картофель, грибы, каша гречневая, голубцы, коржи с маком и самое главное – кутья.

Как и где будете встречать Рождество? Дома за пышным столом в кругу семьи

Я не отмечаю Рождество

Весело погуляю с друзьями

Схожу на службу и поем кутью Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Поскольку 7 января пост уже заканчивается, то Факты ICTV собрали для вас лучшие рецепты, что приготовить на Рождество 2020.