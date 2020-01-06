В ночь с 6 на 7 января (ночь перед Рождеством) для многих повод узнать свою судьбу. О методах гадания на Рождество – читайте в материале Фактов ICTV.

Способов рождественских гаданий было множество. Гадания на Рождество увлекали абсолютно всех, но особенно выделяли гадания молодых девушек на суженого.

Стоит отметить, что церковь категорически запрещает любые гадания.

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Наилучшая дата для гадания на Рождество – ночь на 7 января, но можно гадать и в другое время. Однако чем дальше дата от рождественской ночи тем меньше достоверность рождественских гаданий.

Итак, рождественские гадания.

На вещах

Предсказывают, кем будет будущий муж. Девушке, которой гадают, завязывают глаза. На столе раскладывают предметы, символизирующие разные профессии. Можно положить флешку (программист), книгу законодательства (адвокат), органайзер (управленец) и прочее.

Кроме этого, кладут и обручальное кольцо. Девушке предлагают наугад выбрать один из предметов. Если с трех попыток она выбирает одно и то же, то будущий муж будет той профессии, которую символизирует выбранный предмет. Если в руки попадается только кольцо, это значит, что девушка непременно выйдет замуж в следующем году, но кем будет ее избранник – неизвестно.

По нитке

Вам потребуются три нити – черного, белого и красного цветов и три иглы. Вставьте каждую нитку в иголку и попросите помощника осторожно приколоть их к вашей спине. Вы должны почувствовать их, но не должны знать, в какой очередности они расположены.

Осторожно вытяните одну нить. Посмотрите на ее цвет. Если нить красная, радуйтесь – в этом году вы выйдете замуж и родите ребенка. Если вам попалась белая нитка, дороги в ЗАГС не будет. Если же черная, то лучше обратите свое внимание на карьеру: замужество вам не принесет счастья.

Кольцо в воде

На ночь наливают воду в кружку, кладут туда кольцо и оставляют на улице. На следующее утро выходят и смотрят: если лед, образовавшийся в кружке, ровный, без впадин и бугорков – жить без детей.

Если на льду образовались бугорки – будут сыновья, если впадины – дочери. Обязательно считают количество впадин и бугорков – сколько их окажется, столько и будет детей.

Гадание на детей

В этом гадании предсказывают количество и пол будущих детей. Возьмите золотое кольцо и положите его в емкость с водой. Поставьте емкость на ночь на мороз.

На утро поверхность воды подскажет вам, сколько у вас будет детей. Если поверхность идеально ровная – вы так и останетесь одни. Бугорки означают мальчиков, ямки – девочек. Посчитайте – сколько их на поверхности, столько у вас и будет детей.

Гадание на золотом кольце

Гадают на колечке несколько девушек, не меньше шести. Берут длинную полоску черного бархата, надевают на нее колечко и катают по очереди, повторяя: “Буду катить я колечко вокруг города, а за тем колечком сама пойду, к милому дойду”. Обязательно отмечали, где колечко остановится.

Ранее Факты ICTV писали, что с Сочельником и Рождеством связано немало примет, по которым наши предки определяли, каким будет год и погода.