Гадания на Рождество 2020 – 6 способов узнать судьбу

В народе верят, что в рождественскую ночь мир духов и живых становится одним целым. Это лучшее время в году, чтобы гадать и получать наиболее правдивые предсказания. Смотрите в материале Фактов ICTV шесть способов узнать правду о своем будущем.

Рождество 2020 — это самое удачное время для гаданий. Да, некоторые верят, что делать предсказания в этот день запрещено, однако отрицать большую силу ночи с 6 на 7 января не будет никто. Поэтому те, кто решится узнать свою судьбу, могут выбрать для себя подходящий способ гадания.

Настройтесь, оформите должным образом помещение, следуя традициям Рождества 2020, выберите подходящий образ и компанию, после чего начинайте таинственный обряд. Чтобы узнать, как гадать на Рождество, читайте наш материал.

Способ №1 Кто будет счастливым

Этот традиционный рождественский способ гадания подходит для всей семьи и гостей вашего дома. Хозяйка готовит постный ужин из 12 блюд, одним из которых должен быть пирог. В тесто надо замесить горошину или монетку.

Хозяин дома во время празднования разрезает пирог и подает гостям. Того, кому попался сюрприз, ожидает счастье. Если гадать на монетку, то можно рассчитывать на финансовый успех. А если хозяйка спрятала горошину, которая попалась девушке, то она скоро выйдет замуж.

Способ №2 Суженый в зеркале

Обряд проводится в ночь, обычно гадает девушка с подругами, чтобы увидеть лик своего суженого.

Подготовка:

Взять два зеркала, установить их друг напротив друга.

Взять две свечи, установить в отношении зеркал так, чтобы когда девушка смотрела в одно зеркало, то видела в нем второе, в котором должны отражаться свечи. Между последними сохраните расстояние.

Подруги-помощницы не должны подходить к гадающей или заглядывать в зеркало.

После всех приготовлений девушка смотрит в зеркало прямо на свечи. Через некоторое время между ними появится силуэт — это и будет ее суженый.

Читайте: Выходные в январе 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Способ №3 Гадаем на туфельке

Это еще один способ для девушек узнать, когда они выйдут замуж и где искать жениха. Девушка должна снять с левой ноги туфельку и кинуть ее наугад за ворота. После этого надо смотреть, куда указывает носок обуви. Если на свои ворота, то жить еще год дома. Если в сторону чужих, то ждать оттуда жениха.

Придумайте с подругами, как разнообразить и приспособить этот способ гадания для тех, кто живет в многоэтажках и огромном мегаполисе. Может, бросить кукольную туфельку на карту города?

А еще попробуйте разнообразить цель гадания. Например, узнайте, в какой вуз девушка поступит, в какой организации будет работать или где встретит своего будущего мужа.

Способ №4 Гадание на кофейной гуще

Традиционным считается гадание на кофейной гуще, да и делается все очень просто. Достаточно в рождественскую ночь самостоятельно заварить кофе и выпить его, оставив на дне гущу. Накройте чашку блюдцем, обязательно плотно, чтобы потом ничего не пролилось. Переверните кверху дном три раза, после чего аккуратно уберите чашку и рассмотрите узор на блюдце:

собака — в вашей жизни появится надежный друг;

лес символизирует богатство;

лестница — достижение желаемой цели;

крест — это терпение;

венок — слава;

мельница — ложь;

утес — грусть, тоска, одиночество;

тень человека — приятное свидание;

тень дома — это символ изобилия;

луг или поле — исполнение желаний;

церковь, колокольня — возвращение домой;

олень — скорая дорога;

ворота — приезд гостей;

гора — трудный жизненный путь.

Позови своих подруг и не бойтесь давать собственную интерпретацию увиденным рисункам.

Способ №5 Что расскажет воск

Рассматривать узоры можно не только на кофейной гуще, есть еще и вариант с воском. Зажгите свечу незадолго до полночи, дайте воску расплавиться. Ровно в 12 ночи начинайте аккуратно капать в миску с холодной водой. Воск будет застывать на поверхности, образовывая узор.

Разрешается дополнять воском рисунок в течение двух минут, дальше надо сразу начинать расшифровку. Если вам удобно — оставьте воск в воде, если нет, то сфотографируйте или аккуратно достаньте частицы и разложите их в том же порядке на листочке бумаги.

Много маленьких круглых кусочков — это к деньгам. Большие фигуры можно растолковать следующим образом:

веер — трудности на службе, трения в коллективе;

виноград — любовь, дружба, удача, достаток;

гриб — жизненная сила, упорство, долголетие;

дракон — осуществление надежд, завершение труда или рождение ребенка;

колокол — вести;

лист — зависть, интриги;

обезьяна — ложный друг, притворство, двусмысленная ситуация;

штаны — развилка пути, перекресток;

ровное яблоко — символ жизни, мудрости, здоровья;

кривое яблоко может означать искушение, которому лучше не поддаваться;

яйцо может означать страхи, опасения или просто начало чего-то нового.

Способ №6 Гадаем на мелких предметах

В этот раз гадать могут не только девушки, но и вся компания. Каждый приносит с собой по несколько мелких вещиц. Это может быть монетка или прищепка, заколка или бусинка. Ограничений нет, только размер должен быть небольшим.

Все складывается на поднос или в корзинку, накрывается полотенцем. Перемешивается. После чего всем вместе нужно спеть песню: выберите либо рождественскую, либо любимую песню в компании.

После этого каждый, не глядя, берет вещицу. Тот, кому досталась монетка, вскоре получит богатство, ключ означает новую квартиру, а носовой платок — повод поплакать. Придумывайте с друзьями ассоциации, и тогда предсказание обязательно сбудется.

На Рождество можно развлечь себя не только гаданием, но и интересными мероприятиями. Факты ICTV поделились, куда сходить на рождественские выходные в Киеве.