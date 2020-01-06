6 января отмечается канун Рождества, Сочельник. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

6 января православные христиане отмечают Сочельник 2020. Это один из важнейших семейных праздников, когда вся семья собирается за ужином. По поверью, именно 6 января родился Иисус Христос. В этот день завершается Филипповский пост.

Именины – Клавдия, Артем, Евгения, Иннокентий, Николай, Сергей.

Народные приметы 6 января:

Снег идет – урожай на яблоки.

Если 6 января на небе видно Млечный путь, значит, лето будет теплым.

Лунная ночь – ждите урожая на бахчу.

Иней на деревьях – родят орехи и садовина.

Если в Сочельник попариться в бане, то это даст человеку защиту от болезней на весь будущий год.

Читайте: Календарь магнитных бурь в январе 2020

Что нельзя делать 6 января:

Нельзя садиться к столу, пока не взойдет первая рождественская звезда.

Не садитесь к Святому ужину в черной одежде.

Не выносите в этот день из дома мусор.

В Сочельник нельзя заниматься шитьем и рукоделием.

Не запрещайте колядовать в вашем доме.

Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники ожидают украинцев, смотрите в календаре на январь 2020.