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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 6 января 2020

6 января отмечается канун Рождества, Сочельник. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Какой праздник сегодня, 6 января 2020

6 января православные христиане отмечают Сочельник 2020. Это один из важнейших семейных праздников, когда вся семья собирается за ужином. По поверью, именно 6 января родился Иисус Христос. В этот день завершается Филипповский пост.

Именины – Клавдия, Артем, Евгения, Иннокентий, Николай, Сергей.

Народные приметы 6 января:

  • Снег идет – урожай на яблоки.
  • Если 6 января на небе видно Млечный путь, значит, лето будет теплым.
  • Лунная ночь – ждите урожая на бахчу.
  • Иней на деревьях – родят орехи и садовина.
  • Если в Сочельник попариться в бане, то это даст человеку защиту от болезней на весь будущий год.

Читайте: Календарь магнитных бурь в январе 2020

Что нельзя делать 6 января:

  • Нельзя садиться к столу, пока не взойдет первая рождественская звезда.
  • Не садитесь к Святому ужину в черной одежде.
  • Не выносите в этот день из дома мусор.
  • В Сочельник нельзя заниматься шитьем и рукоделием.
  • Не запрещайте колядовать в вашем доме.

Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники ожидают украинцев, смотрите в календаре на январь 2020.

Фото: Dreamstime

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