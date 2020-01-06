6 января отмечается канун Рождества, Сочельник. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.
6 января православные христиане отмечают Сочельник 2020. Это один из важнейших семейных праздников, когда вся семья собирается за ужином. По поверью, именно 6 января родился Иисус Христос. В этот день завершается Филипповский пост.
Именины – Клавдия, Артем, Евгения, Иннокентий, Николай, Сергей.
Народные приметы 6 января:
- Снег идет – урожай на яблоки.
- Если 6 января на небе видно Млечный путь, значит, лето будет теплым.
- Лунная ночь – ждите урожая на бахчу.
- Иней на деревьях – родят орехи и садовина.
- Если в Сочельник попариться в бане, то это даст человеку защиту от болезней на весь будущий год.
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Что нельзя делать 6 января:
- Нельзя садиться к столу, пока не взойдет первая рождественская звезда.
- Не садитесь к Святому ужину в черной одежде.
- Не выносите в этот день из дома мусор.
- В Сочельник нельзя заниматься шитьем и рукоделием.
- Не запрещайте колядовать в вашем доме.
Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники ожидают украинцев, смотрите в календаре на январь 2020.