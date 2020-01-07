Фильмы на Рождество 2020 – Топ-10

В Рождество хорошей семейной традицией является просмотр фильмов. Естественно, хочется увидеть что-то по-настоящему зимнее и сказочное. Подборку именно таких фильмов и подготовили Факты ICTV – смотрите наш Топ-10 лучших рождественских картин.

На выходных появляется много свободного времени, и лучший способ его потратить – это сесть перед экраном с чашкой горячего чая, сладостями и просто насладиться приятным фильмом. Не знаете, что посмотреть с семьей или друзьями на Рождество? Выбирайте любой фильм по вкусу в нашем Топ-10.

10. Великий Гэтсби (16+)

Помните мем, где Леонардо ди Каприо салютует бокалом? Так вот, это кадр из фильма Великий Гэтсби, который ценят за интересный сюжет, визуальные образы, невероятную музыку и богатые декорации. Заодно можно посмотреть на великолепные балы, званые ужины и проникнуться атмосферой праздника.

Этот фильм может вам понравиться, если вы хотите посмотреть на небогатого и скромного парня, который приехал в Америку 1920-х годов и попал в круг богатых и влиятельных людей. Он завязал дружбу с Гэтсби, богатейшим человеком с ворохом тайн и загадок. К чему это приведет, вы узнаете в картине.

9. Человек-эльф

Это добрая, очень легкая и незамысловатая история, которая подходит для всей семьи. Вам понравится фильм, если вы хотите посмеяться и просто отдохнуть.

Сюжет крутится вокруг семьи Харперов, в чьей жизни начались ссоры и неполадки. Желая прекратить их, семейство обращается к Санта-Клаусу за помощью, и тот присылает им эльфа, который должен решить все проблемы.

Однако помощник очень быстро начинает осознавать свою силу среди людей, что превращает его в настоящего супергероя. Смотрите фильм, чтобы узнать, к чему это приведет.

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8. Хроники Нарнии

Хроники Нарнии – это чудесная зимняя сказка, которая понравится детям и взрослым. Фентезийная история рассказывает о четырех детях, которые попадают в волшебную страну. Им предстоит свергнуть Белую Колдунью, которая захватила власть в Нарнии и наколдовала вечную зиму.

Ребят ждут интересные приключения, встреча с говорящими животными и сказочными существами, среди которых самым ярким является лев Аслан. Узнайте, смогут ли дети исполнить пророчество и занять трон в Кэр Паравеле.

7. Гарри Поттер и философский камень

Еще одна семейная картина, которая прекрасно дополнит рождественский вечер. Все знакомы с сюжетом и наверняка видели фильм не раз. Но эта история с прекрасными сценами празднования Рождества, восхитительной музыкой и духом волшебства однозначно стоит того, чтобы ее пересматривали не раз.

Осторожно, есть шанс, что мир Гарри Поттера захватит настолько, что вы залпом просмотрите все восемь частей.

6. Щелкунчик и четыре королевства

Фильм от Диснея 2018 держит марку студии: сюжет интересный, главная героиня обаятельная, восхищают декорации и режиссерская работа.

Картина однозначно подарит зимнее настроение и будет до последнего удерживать ваше внимание, ведь сюжет не так прост, как кажется. Стоит отдельно похвалить вставки с балетом, зимние пейзажи и музыку.

5. Холодное сердце

Единственный мультфильм в подборке и еще один продукт Диснея. Если вам надо развлечь детей, то это самое то. Королева Эльза и принцесса Анна понравятся всем своим чувством юмора, магией, песнями и историей. В этом мультфильме действительно хорошие шутки, а все благодаря забавному персонажу Олафу.

Вместе с этим, сюжет понравится и взрослым, так как он не столь прост и идет вопреки диснеевским канонам.

4. Гринч – похититель Рождества

Старая американская комедия рассказывает про странное человекоподобное существо. Гринч был покрыт зеленой шерстью и имел монстроподобные черты лица. Хоть он и обладал человеческим интеллектом, его невзлюбили и прогнали из города остальные люди. Ему пришлось жить на горе, обдуваемой всеми ветрами.

Каждый раз в Рождество Гринч осознавал, как он одинок и несчастен. Годами в нем копилась злость и обида, которая таки нашла выход. В этот раз, когда весь город уснул, он украл праздник из каждого дома.

Сможет ли герой найти внутренний покой и простить людям? Смогут ли жители города помириться с Гринчем, вернуть праздник и разделить его с новым соседом? Смотрите фильм, чтобы узнать настоящую концовку.

3. Крампус (16+)

В этом году Санта не придет – вот официальный слоган фильма. Известно, что добрый зимний персонаж дарит подарки послушным, приходит в Рождество и приносит с собой волшебство.

Вот только в этот раз люди не заслужили подарки, а особенно семья мальчика Макса. Все члены семейства перессорились друг с другом, лишив ребенка праздника, которого он так ждал. Отчаявшись, Макс рвет письмо Санте, давая понять, что больше доброго старика с подарками никто не ждет.

Внезапно в город приходит метель, отключается электричество. Как-никак, но в этот день обязательно должен появиться дух Рождества. И если людям не нужен Санта, к ним придет его темный антипод, Крампус, и ждать от него подарков явно не стоит.

2. Человек, который изобрел Рождество

Фильм, где раскрывается история писателя Диккенса, который пытался написать о своем путешествии в Америку, но потерпел провал. Репутация создателя Оливера Твиста рушится на глазах, и в отчаянии он пишет свои Рождественские повести. Внезапная популярность сборника распространилась и на праздник, в честь которого он был написан.

Фильм хорош тем, что поднимает интересные вопросы, раскрывает своих персонажей по-новому и увлекает красотой.

1. Путешествие к Рождественской звезде – лучший фильм на Рождество 2020

Отважная девушка Соня отправляется в опасное путешествие, чтобы добыть Рождественскую звезду. Героиня восхищает своим характером, а ее мир – удивительной красотой. Вы увидите норвежские горы, в которых спрятана заколдованная принцесса. Ее предстоит спасти, также как и попавшее в беду королевство.

Это теплая и добрая сказка, которая понравится взрослым и детям, заслуживает того, чтобы ее посмотрели в Рождество.

Помните, что смотреть фильм надо обязательно с чем-то вкусным. Если вы фанат выпечки, то вам стоит просмотреть три простых рецепта, которые ранее опубликовали Факты ICTV.