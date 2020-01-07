Открытки на Рождество 2020 – лучшие поздравления

7 января Украина отмечает светлое Рождество Христово. Это праздник с богатыми традициями и глубоким смыслом. Факты ICTV подготовили красивые открытки на Рождество 2020, чтобы вы смогли поздравить своих родных и близких.

7 января православные отмечают Рождество Христово – день, когда Сын Божий появился на свет. Это настоящее чудо, которое перевернуло жизнь христиан и начало новое летоисчисление. Недаром праздник у многих людей ассоциируется с любовью, добром и новыми надеждами.

У православных принято встречать Рождество в кругу семьи за праздничным столом, дарить подарки и прославлять Сына Божьего. Христос родился! Славим его! – звучит в этот день во всех уголках Украины.

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Если родные и друзья не могут встретить с вами этот светлый день, можно отправить им поздравления в открытках с Рождеством 2020. Пусть это послание с верой и благодарностью к Богу принесет вашим близким счастье, радость, любовь и удачу.

Ранее Факты ICTV рассказывали об истории и традициях Рождества.