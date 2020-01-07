С Сочельником и Рождеством, 6 и 7 января, связано немало примет, по которым наши предки определяли, каким будет год и погода.

На Рождество большим грехом считалось работать, особенно шить. Тот, кто шьет в этот великий праздник, навлекает слепоту на кого-то из своей семьи.

В Сочельник на столе обязательно должно быть 12 постных блюд – тогда в доме будет достаток весь год.

Одеваться к столу следует в новую и обязательно светлую одежду, чтобы не навлечь траур.

Перед тем, как садиться за стол, надо дунуть на стул, чтобы сдуть души предков, которые заглянули в гости, и случайно на них не сесть.

Во время ужина нельзя вставать из-за стола, кричать и громко разговаривать – чтобы не потревожить души предков и не отпугнуть удачу.

Запрещается в праздник ссориться с родными – весь год проживете в раздоре.

В Рождественскую ночь нельзя ложиться спать – чтобы не проспать счастье.

Мусор после Рождества надо сжечь во дворе – это защитит семью от злых духов.

Приметы о погоде на Рождество

Ясная погода на Рождество – к урожаю.

Небо звездное – будет приплод скота, а также хороший урожай грибов и ягод.

Снежная метель на Рождество – следует ждать хорошего урожая пшеницы, для пчеловода это предвещает хорошее роение пчел.

Если 7 января тепло – к холодной весне.

Оттепель – к неурожаю овощей.

Идет снег хлопьями или лежит иней – к хорошему урожаю хлеба.