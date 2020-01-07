Самый светлый и торжественный церковный праздник православные отмечают в ночь на 7 января. Лучшие поздравления с Рождеством 2020 в прозе – читайте на Фактах ICTV.

В Украине канун Рождества называют Святой вечер или Коляда.

В этот день придерживаются строгого поста, а уже после появления на небе первой звезды, которая символизирует рождественскую звезду, возвестившую волхвам о рождении младенца Христа, начинают праздничный рождественский ужин – с кутьи.

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Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Рождеством.

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С Рождеством Христовым!

Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием.

Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта.

Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!

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Поздравляю с Рождеством!

Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом.

Сбываются все, даже самые маленькие, мечты.

Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой.

Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми.

А Рождественская звезда всегда освещает путь!

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День Рождества Христова – день,

Когда в мир вошел Христос с любовью.

Это день всепрощения, день светлых чувств,

День, когда нужно всех любить.

И пусть в эту ночь и в этот праздник

Замолкнут все пушки и не поднимется ни одна ракета!

Пусть Бог даст тишину солдатам!

И пусть в наше сердце войдет любовь к ближнему!

С Рождеством Христовым!

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Поздравляю с Рождеством Христовым

и от всей желаю искренне любить всем сердцем

и надеяться на лучшее душой,

собирать всех близких за большим столом и радовать любимых приятными сюрпризами,

верить в свою удачу и беречь счастье, красиво мечтать и греть сердце надеждой.

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В этот прекрасный зимний день, когда родился наш Спаситель Господь,

я хочу пожелать тебе мира в доме, покоя в душе, тепла в отношениях с близкими,

и чтобы во всех твоих начинаниях тебе была путеводной Рождественская звезда!

Ранее Факты ICTV собрали все, что известно про традиции и историю Рождества.