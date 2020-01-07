Самый светлый и торжественный церковный праздник православные отмечают в ночь на 7 января. Лучшие поздравления с Рождеством 2020 в прозе – читайте на Фактах ICTV.
В Украине канун Рождества называют Святой вечер или Коляда.
В этот день придерживаются строгого поста, а уже после появления на небе первой звезды, которая символизирует рождественскую звезду, возвестившую волхвам о рождении младенца Христа, начинают праздничный рождественский ужин – с кутьи.
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Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Рождеством.
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С Рождеством Христовым!
Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием.
Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта.
Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!
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Поздравляю с Рождеством!
Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом.
Сбываются все, даже самые маленькие, мечты.
Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой.
Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми.
А Рождественская звезда всегда освещает путь!
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День Рождества Христова – день,
Когда в мир вошел Христос с любовью.
Это день всепрощения, день светлых чувств,
День, когда нужно всех любить.
И пусть в эту ночь и в этот праздник
Замолкнут все пушки и не поднимется ни одна ракета!
Пусть Бог даст тишину солдатам!
И пусть в наше сердце войдет любовь к ближнему!
С Рождеством Христовым!
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Поздравляю с Рождеством Христовым
и от всей желаю искренне любить всем сердцем
и надеяться на лучшее душой,
собирать всех близких за большим столом и радовать любимых приятными сюрпризами,
верить в свою удачу и беречь счастье, красиво мечтать и греть сердце надеждой.
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В этот прекрасный зимний день, когда родился наш Спаситель Господь,
я хочу пожелать тебе мира в доме, покоя в душе, тепла в отношениях с близкими,
и чтобы во всех твоих начинаниях тебе была путеводной Рождественская звезда!
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