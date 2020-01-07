Поздравления с Рождеством 2020 в стихах и СМС

7 января православные христиане отмечают праздник Рождества Христова. Поэтому стоит запастись поздравлениями, которые будут раздаваться за праздничным столом.

Приходя к хозяину дома на Рождество, стоит поздравить его колядкой или стихотворением.

Также нужно не забыть о близких вам людях, рядом с которыми вы не можете быть на праздник. Их можно поздравить оригинальным СМС.

Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с Рождеством Христовым.

Читайте: В чем отличие католического Рождества от православного

От души вас с Рождеством!

Пусть заполнит счастье дом.

Пусть всегда хранит вас Бог

От несчастий и тревог.

Чтоб плохое не случилось,

Светом жизнь вся озарилась,

Чтобы веры не теряли

И любовь не отпускали.

***

Пусть будут радости простые,

И вдохновляют вновь и вновь

На жизнь и на дела благие

Надежда, Вера и Любовь.

Пусть ангел крыльями прикроет

И защитит ваш славный дом.

Сердца согреет добрый праздник,

Вас поздравляю с Рождеством!

***

Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся все то, что свято!

Пусть будут смех и радость в нем,

От счастья и душа богата!

Пускай уютом дышит дом,

Пусть ангел вас оберегает!

Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем!

***

С Рождеством хочу поздравить

В этот самый светлый день.

Пожелать хочу я счастья

И всегда прекрасных дней.

Пусть Христос оберегает

От невзгод и суеты.

Ангел пусть вас опекает,

Сил придаст и доброты.

Пусть живется вам прекрасно,

Жизнь пусть радует любя.

Человеческого счастья

Я желаю вам всегда!

***

Пусть не подводит погода,

И будет все хорошо,

Всех с Рождеством 2019 года,

Дарите близким людям тепло.

Не нужно далеко ходить за чудесами,

Искать добро в чужих краях,

Всё нужное находится вокруг и с нами,

Порой в простых людских словах.

Пусть будет теплой атмосфера в доме,

С душистым чаем и румяным пирогом,

Чтобы друзья вам чаще улыбались,

Даря с улыбкой от души – тепло.

***

Рождество — это время чудес,

Рождество — это время подарков.

С Рождеством! Пусть сегодня с небес

Светят звезды особенно ярко.

Пусть исполнятся ваши мечты,

А невзгоды пройдут себе мимо.

Пусть все помыслы будут чисты,

И Господь пусть хранит всех любимых.



***

Поздравляем с Рождеством!

Открывайте двери в дом,

Запускайте в него счастье

Да гоните прочь ненастье.

Радуйтесь и улыбайтесь,

А вот веру постарайтесь

В сердце бережно хранить,

О добре Христа молить.

К свету вы душой стремитесь,

Рады будьте, не гордитесь,

Умным словом насладитесь!

***

В Рождество Христово

В тишине ночной

Счастье в дом заходит

С первою звездой.

На снежинках ангелы

Спустятся с небес,

Наступает время

Сказок и чудес.

На душе пусть станет

Чисто и светло,

Все мечты исполнятся

В Христово Рождество!



***

“Мухи белые” летают,

Будто с неба сыпет кто.

С Рождеством всех поздравляю,

И целую горячо!

***

Вот с небес спустилось чудо,

Рождеством его зовут,

И, неведомо откуда,

Всюду радость — там и тут.

Пусть в семье все будет ясно,

Будет славен дом теплом,

Будут в нём достаток, счастье.

Поздравляю с Рождеством!

***

Пусть на Рождественском столе

Двенадцать будет лучших блюд.

Земля пусть дремлет в снежной мгле,

А в доме будет мир, уют.!

***

Взрослые в чудо не верят,

Не верят они в волшебство,

И все же пускай в ваши двери

Сказкой войдет Рождество.

Гирлянда пускай заискрится,

Исчезнут усталость и грусть,

И лучшее с вами случится,

Мечты ваши сбудутся пусть!

Если вы захотите порадовать своих деток какими-то домашними вкусностями, можете испечь для них имбирное печенье или кекс с мандаринами. Факты ICTV ранее опубликовали вкусные рецепты выпечки на Рождество 2020.