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Факты / Lifestyle

Поздравления с Рождеством 2020 в стихах и СМС

7 января православные христиане отмечают праздник Рождества Христова. Поэтому стоит запастись поздравлениями, которые будут раздаваться за праздничным столом.

Різдво

Приходя к хозяину дома на Рождество, стоит поздравить его колядкой или стихотворением.

Также нужно не забыть о близких вам людях, рядом с которыми вы не можете быть на праздник. Их можно поздравить оригинальным СМС.

Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с Рождеством Христовым.

ЧитайтеВ чем отличие католического Рождества от православного

От души вас с Рождеством!
Пусть заполнит счастье дом.
Пусть всегда хранит вас Бог
От несчастий и тревог.

Чтоб плохое не случилось,
Светом жизнь вся озарилась,
Чтобы веры не теряли
И любовь не отпускали.

***

Пусть будут радости простые,
И вдохновляют вновь и вновь
На жизнь и на дела благие
Надежда, Вера и Любовь.

Пусть ангел крыльями прикроет
И защитит ваш славный дом.
Сердца согреет добрый праздник,
Вас поздравляю с Рождеством!

***

Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся все то, что свято!
Пусть будут смех и радость в нем,
От счастья и душа богата!

Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!

***

С Рождеством хочу поздравить
В этот самый светлый день.
Пожелать хочу я счастья
И всегда прекрасных дней.

Пусть Христос оберегает
От невзгод и суеты.
Ангел пусть вас опекает,
Сил придаст и доброты.

Пусть живется вам прекрасно,
Жизнь пусть радует любя.
Человеческого счастья
Я желаю вам всегда!

***

Пусть не подводит погода,

И будет все хорошо,

Всех с Рождеством 2019 года,

Дарите близким людям тепло.

Не нужно далеко ходить за чудесами,

Искать добро в чужих краях,

Всё нужное находится вокруг и с нами,

Порой в простых людских словах.

Пусть будет теплой атмосфера в доме,

С душистым чаем и румяным пирогом,

Чтобы друзья вам чаще улыбались,

Даря с улыбкой от души – тепло.

***

Рождество — это время чудес,
Рождество — это время подарков.
С Рождеством! Пусть сегодня с небес
Светят звезды особенно ярко.

Пусть исполнятся ваши мечты,
А невзгоды пройдут себе мимо.
Пусть все помыслы будут чисты,
И Господь пусть хранит всех любимых.

***

Поздравляем с Рождеством!
Открывайте двери в дом,
Запускайте в него счастье
Да гоните прочь ненастье.
Радуйтесь и улыбайтесь,
А вот веру постарайтесь
В сердце бережно хранить,
О добре Христа молить.
К свету вы душой стремитесь,
Рады будьте, не гордитесь,
Умным словом насладитесь!

***

В Рождество Христово
В тишине ночной
Счастье в дом заходит
С первою звездой.

На снежинках ангелы
Спустятся с небес,
Наступает время
Сказок и чудес.

На душе пусть станет
Чисто и светло,
Все мечты исполнятся
В Христово Рождество!

***

“Мухи белые” летают,

Будто с неба сыпет кто.

С Рождеством всех поздравляю,

И целую горячо!

***

Вот с небес спустилось чудо,
Рождеством его зовут,
И, неведомо откуда,
Всюду радость — там и тут.

Пусть в семье все будет ясно,
Будет славен дом теплом,
Будут в нём достаток, счастье.
Поздравляю с Рождеством!

***

Пусть на Рождественском столе
Двенадцать будет лучших блюд.
Земля пусть дремлет в снежной мгле,
А в доме будет мир, уют.!

***

Взрослые в чудо не верят,
Не верят они в волшебство,
И все же пускай в ваши двери
Сказкой войдет Рождество.

Гирлянда пускай заискрится,
Исчезнут усталость и грусть,
И лучшее с вами случится,
Мечты ваши сбудутся пусть!

Если вы захотите порадовать своих деток какими-то домашними вкусностями, можете испечь для них имбирное печенье или кекс с мандаринами. Факты ICTV ранее опубликовали вкусные рецепты выпечки на Рождество 2020.

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