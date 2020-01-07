Что нельзя делать на православное Рождество 2020

Рождество состоит не только из традиций, но и запретов, которые очень важны для соблюдения канонов праздника. Больше про рождественские запреты и ограничения читайте в материале Фактов ICTV.

Рождество — это праздник, который объединяет множество традиций. Среди них достаточно ограничений и запретов, которые важно соблюдать как в преддверии, так и непосредственно в сам день праздника. Факты ICTV отыскали самые важные рождественские запреты.

Что нельзя делать на Рождество 2020

6 января, накануне праздника, категорически запрещено употреблять в пищу мясо и другие продукты животного происхождения, рыбу, вино и растительное масло, поскольку еще длится строгий Рождественский пост.

На столе в конце торжества нельзя оставлять нетронутую еду. Все блюда надо обязательно попробовать.

Не положено убирать блюда со стола до наступления 7 января.

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Запрещено надевать старую одежду.

В день праздника грешно работать. Женщинам нельзя убирать в доме, выносить мусор, шить, стирать вещи. Мужчины на Рождество не ходят на охоту и рыбалку.

Не принято шить и вязать.

Категорически запрещено гадать.

7 января в день святого Рождества нельзя сквернословить и ругаться, поскольку таким образом оскверняется праздник.

Запрещено до восхода в небе первой звезды садиться за стол.

В течение дня стоит отказаться от перекусов.

Не принято, чтобы женщина первой входила в дом (это касается гостей).

Грешно отказывать в помощи нуждающимся.

Придерживаясь этих традиций и запретов, вы сможете по-настоящему насладиться святостью и таинственностью прекрасного Рождества Иисуса Христа и подарить душевное тепло своим родным и близким.

А для того, чтобы полностью окунуться в атмосферу торжества, следует выбрать, где отметить праздник. Куда пойти на Рождество, ранее писали Факты ICTV.