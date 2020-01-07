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Веселых праздников: Google выпустил новый дудл

На главной странице поисковой системы Google появился дудл, посвященный праздникам в 2020 году.

Веселых праздников: Google выпустил новый дудл

К Рождеству на главной странице Google появился праздничный дудл.

На нем изображен логотип поисковой системы, однако одну из букв заменили на снежный шарик, в котором находится украшенная игрушками рождественская елка.

Именно этот дудл выпустили к празднованию Рождества. Однако Google хотел посвятить его всем праздникам, которые ожидаются в 2020 году.

Google дудл

Читайте: Канун Нового года: Google выпустил дудл

Наведя на него, можно увидеть поздравление, в котором всем желают веселых праздников в этом году.

А нажав на дудл, Google будет искать список праздников, которые отмечают в 2020 году, и их даты.

К слову, Факты ICTV публиковали календарь, который позволит вам ознакомиться с датами всех государственных праздников в Украине в 2020 году.

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