PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 8 января 2020

8 января отмечается Собор Пресвятой Богородицы. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Какой праздник сегодня, 8 января 2020

Собор Пресвятой Богородицы отмечается 8 января. В этот день православная церковь обращается к Богоматери, родившей Спасителя. Праздник установлен в ее чествования сразу после Рождества.

Собором этот день называется потому, что в отличие от отдельных праздников в честь Пресвятой Богородицы в данный день совершается общее празднование и других лиц.

5 января проходит празднование в честь Киккской иконы Божьей Матери. По преданию, икона Божьей Матери Милостивая-Киккская была написана святым апостолом Лукой.

Читайте: Календарь магнитных бурь в январе 2020

Также сегодня Бабьи каши. В этот день было принято чествовать повивальных бабок. Им приносили щедрые подарки и угощения. Приходили с детьми, чтобы бабки их благословили.

Именины 8 января празднуют Анфиса, Мария, Григорий, Дмитрий, Александр, Ефим, Константин, Осип, Иосиф и Давид.

Народные приметы 8 января:

  • Если 8 января бушует вьюга и мороз, значит, лето будет холодным.
  • Снег липнет к ладоням – стоит ждать тепла.
  • Северный ветер принесет с собой холод и стужу.

Что нельзя делать 8 января:

  • Работать.
  • Шить, вышивать, вязать.
  • Заниматься любым рукоделием и ремеслом.

Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники ожидают украинцев, смотрите в календаре на январь 2020.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка