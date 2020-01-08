8 января отмечается Собор Пресвятой Богородицы. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Собор Пресвятой Богородицы отмечается 8 января. В этот день православная церковь обращается к Богоматери, родившей Спасителя. Праздник установлен в ее чествования сразу после Рождества.

Собором этот день называется потому, что в отличие от отдельных праздников в честь Пресвятой Богородицы в данный день совершается общее празднование и других лиц.

5 января проходит празднование в честь Киккской иконы Божьей Матери. По преданию, икона Божьей Матери Милостивая-Киккская была написана святым апостолом Лукой.

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Также сегодня Бабьи каши. В этот день было принято чествовать повивальных бабок. Им приносили щедрые подарки и угощения. Приходили с детьми, чтобы бабки их благословили.

Именины 8 января празднуют Анфиса, Мария, Григорий, Дмитрий, Александр, Ефим, Константин, Осип, Иосиф и Давид.

Народные приметы 8 января:

Если 8 января бушует вьюга и мороз, значит, лето будет холодным.

Снег липнет к ладоням – стоит ждать тепла.

Северный ветер принесет с собой холод и стужу.

Что нельзя делать 8 января:

Работать.

Шить, вышивать, вязать.

Заниматься любым рукоделием и ремеслом.

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