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Календарь праздников на январь 2020

Какие праздники ждут украинцев в январе 2020 года, читайте в материале Фактов ICTV.

Календарь праздников на январь 2020

В январе 2020 года украинцы будут отдыхать два дополнительных дня благодаря государственным праздникам.

Первым праздником будет Новый год, который приходится на 1 января, вторым – Рождество, которое отмечают 7 декабря.

Читайте: Как встречать Новый год 2020 – традиции празднования

Кроме того, в январе 2019 года будет много праздников и памятных дней, которые не получили статус государственных:

  • Сочельник – 6 января;
  • Старый Новый год – 14 января;
  • Крещение Господне (Богоявление) – 19 января;
  • День Автономной Республики Крым – 20 января;
  • День Соборности и Свободы Украины – 22 января;
  • День студента (Татьянин день) – 25 января;
  • Всемирный день таможни – 26 января;
  • День работника контрольно-ревизионной службы Украины – 26 января;
  • Международный день памяти жертв Холокоста – 27 января;
  • День памяти героев Крут – 29 января;
  • Международный день ювелира – 31 января.

К слову, митрополит ПЦУ Епифаний считает, что празднование Рождества в Украине можно перенести на 25 декабря, если верующие поддержат соответствующее решение.

Фото: Dreamstime

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