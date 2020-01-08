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Факты / Lifestyle

Поздравления с днем ангела Марии в открытках и картинках

8 января православные христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы. То есть у всех Марий сегодня именины. Лучшие поздравления с днем ангела в открытках и картинках смотрите на Фактах ICTV.

Привітання з днем ангела Марії

День ангела Марии отмечают 8 января и еще несколько раз в год – 19 и 25 февраля, 14 апреля, 20 и 22 июня, 4 и 28 августа, 21 сентября, 14 октября и 4 декабря.

На второй день после Рождества, 8 января, верующие чествует Пресвятую Богородицу.

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Если среди ваших близких и друзей есть маленькие и взрослые Марии, поздравьте их теплой открыткой или картинкой.

Привітання з днем ​​ангела Марії

Картинка с днем ангела Марии

Привітання з днем ​​ангела Марії

Открытка с днем ангела Марии

Привітання з днем ​​ангела Марії

С днем ангела Марии

Привітання з днем ​​ангела Марії

Поздравления с днем ангела Марии

Привітання з днем ​​ангела Марії

С днем ангела Марии 2020 открытка

Какие еще праздники ожидают украинцев, смотрите в календаре на январь 2020.

Фото: Dreamstime.com, listivki.olkol.com

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