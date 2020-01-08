Что делать, если самолет начинает падать и как побороть эмоции во время аварийной ситуации на борту – читайте на Фактах ICTV.

Американский пилот Дейв Инч, капитан Boeing 787, поделился своими советами, что делать, если вы попали во внештатную ситуацию на борту.

1) Первым делом, нужно избавиться от всего лишнего.

Вытащите все из своих карманов, расстегните ремень и развяжите галстук. Снимите туфли, если они на высоком каблуке.

2) После того как пассажир избавился от всего лишнего, он должен взять в руки то, что необходимо, например, очки, если человек их носит.

3) Знайте, где находится ближайший аварийный выход, а лучше, все аварийные выходы, потому что некоторые из них могут не использоваться, например, при посадке на воду.

Дейв посоветовал также запомнить путь к аварийному выходу, например, посчитать количество кресел до него. Их можно будет использовать как ориентир, если салон заполнится дымом.

Также, по словам пилота, очень важно слушать команды стюардессы, даже если на борту будут царить паника и хаос.

Если люди действуют слаженно и понимают, чего от них требуют, всех будет проще вытащить.

Дейв также рекомендует во время экстренной ситуации забыть про свой телефон и не пытаться снимать происходящее, как это часто делают пассажиры.

Если вы выживете и у вас будет видео — это круто. Но, если вы погибнете из-за того, что снимали видео, — это не очень.

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Понимая, что на борту что-то не так, следует приготовить кусок ткани, желательно влажной. Через нее придется дышать при задымлении. Также, если борт загорелся, следует двигаться как можно ближе к полу, что в принципе актуально для спасения при любом пожаре.

Пилот также говорит, что если самолет сумеют благополучно посадить, пассажирам нужно побороть искушение тут же броситься к выходам. Нужно сидеть и ждать инструкций от экипажа.

Если самолет посадили на воду (Посмотрите основанный на реальных события фильм Чудо на Гудзоне об этом – Ред.), не нужно сразу пытаться надувать спасательный жилет. Если самолет начнет заполняться водой, вы попадете в ловушку.

Если это случилось, освободитесь от своего жилета и просто держитесь за него. Один жилет может легко спасти жизнь двоих пассажиров.

Напомним, утром 8 января самолет Boeing 737 МАУ разбился в Тегеране. В результате катастрофы погибли 176 человек, среди них 11 украинцев.

Источник: New York Post