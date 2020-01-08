Как воплотить в жизнь предновогодние обещания – 5 принципов

Настало то время года, когда люди задумываются над своими новогодними обещаниями, которые связаны с похудением, здоровым питанием, занятиями спортом и денежными сбережениями. Как воплотить новогодние цели в жизни, читайте на сайте Факты ICTV.

5 стратегий, как развить свою силу воли и выполнить обещание, данное самому себе на Новый год.

Определите свои ценности

Подумайте, почему эта цель важна для вас. Вы хотите похудеть, потому что желаете вернуться в форму и вновь заняться своим любимым хобби — пешеходным туризмом? Или вы хотите сделать это из-за ожиданий и давления общества?

Определите, что вами движет и выбирайте цели в соответствии с этими ценностями.

Подавайте цели в положительном ключе

Фокусируйтесь на том, чего вы можете достичь, а не на том, чего не можете. Вместо того, чтобы пообещать себе весь год не пить алкогольные напитки в будние дни, решите пить с воскресенья по четверг свою любимую минеральную воду на ужин.

Подавление мыслей отбирает много энергии, и мысли умеют возвращаться в ваше сознание с возмездием.

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Представьте награду и наслаждайтесь ею

Представьте, как эндорфины будут циркулировать по вашему телу после пробежки или как солнце будет касаться вашей кожи на горной вершине.

Не забывайте про все свои органы чувств: обоняние, зрение, осязание, слух и вкус. Визуализация награды увеличивает шансы на занятие той деятельностью, которая ею увенчается.

Будьте добры к себе, даже во время неудач

Большинство людей считает, что сила воли укрепляется через самобичевание, потому что быть добрым к себе — это значит потакать своим прихотям.

Но на самом деле все обстоит иначе — люди, которые сильнее всего винят себя за наименьшую слабину хуже справляются с достижением своих целей в долгосрочной перспективе.

Используйте постепенный подход

Когда вы становитесь на путь к достижению новой цели, начните с малого и подпитывайтесь первыми успехами. Например, кидайте в кофе на одну ложку сахара меньше.

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