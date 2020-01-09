Новый год по старому стилю украинцы отмечают в ночь с 13 на 14 января. Как и на Рождество, принято готовить кутью, но в этот раз не Богатую, а Щедрую. Какие еще блюда можно приготовить – читайте на Фактах ICTV.

Чем больше блюд будет на вашем столе на старый Новый год, тем щедрее обещает быть следующий год.

Что приготовить к праздничному столу – подборка блюд с рецептами от Фактов ICTV.

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Мясной холодец ассорти

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Ингредиенты:

говяжья голень (1 шт.),

куриное мясо (500 г),

свинина (500 г),

говядина (500 г),

зелень укропа и петрушки (по 3-4 веточки),

морковь (1 шт.),

репчатый лук (1 шт.),

лавровый лист (2 шт.),

чеснок (3-4 зубчика),

черный перец горошком (5 шт.),

соль по вкусу.

Приготовление:

Говяжью голень положить в большую кастрюлю и залить холодной водой. Довести до кипения и варить на слабом огне в течение 5 часов, периодически снимая пену. Добавить три вида мяса, варить еще полтора часа.

Морковь и лук помыть, очистить и крупно нарезать. Добавить к бульону овощи, перевязанный ниткой пучок зелени, лавровый лист и перец горошком, варить еще 30 минут.

Посолить. Бульон процедить. Мясо снять с костей и нарезать маленькими кусочками. Чеснок очистить, раздавить, добавить к мясу.

Разложить мясо по формочкам. Влить столько бульона, чтобы он покрывал мясо на два пальца. Дать остыть до комнатной температуры, затем поставить в холодильник застывать.

Крученики с грибами и гречкой

Ингредиенты:

филе говядины (1 кг),

гречка (60 г),

сушеные грибы (30 г),

яйцо (1 шт.),

сливочное масло (2 ст. л.),

мука (1 ст. л.),

сметана (3/4 стакана),

луковица,

морковь (1 шт.),

корень петрушки,

один лавровый лист,

1,5 кг картофеля,

растительное масло для жарки картофеля,

соль по вкусу.

Приготовление:

Грибы отварить, мелко порезать и смешать с половиной порезанного и обжаренного лука.

Отварить гречку и смешать с грибами, луком, рубленым вареным яйцом.

Мясо нарезать тонкими ломтиками, слегка отбить, выложить по ложке начинки. Свернуть рулетиками, обвязать ниткой, обжарить в жире до румяного цвета, положить в сотейник, добавить лавровый лист и вторую половину лука. Залить грибным отваром и тушить до готовности, потом снять нити.

Муку слегка поджарить в сотейнике на масле, влить сок, в котором тушились крученики, добавить сметану, проварить, процедить и довести до кипения.

Готовые крученики подать с жареным картофелем и подливой.

Вареники с творогом

Ингредиенты:

мука (400 г),

сахар (45 г),

масло (20 мл),

яйца (2 шт.),

соль (1 ч. ложка),

молоко (150 мл),

творог 15-18% (600 г),

ванильный сахар (1 пакетик).

Приготовление:

Муку просеять в миску, добавить соль, сахар, масло и влить теплое молоко. В смесь налить 150 мл крутого кипятка и перемешать. В жидкое тесто добавить остаток просеянной муки и хорошо вымесить. Оставить на полчаса.

Для начинки сухой творог положить в блендер, добавить яйцо, сахар и соль. Взбить до однородности, добавить ванильный сахар и перемешать.

Тесто (отрезая частями) раскатать толщиной 1 мм и с помощью стакана вырезать круги диаметром 8-9 см. На середину каждого кружка выкладывать немного начинки и аккуратно зашипывать края, чтобы начинка не вытекла наружу во время варки.

Полученные вареники положить в кипящую, чуть подсоленную воду и варить до всплывания. Подавать можно с маслом, сметаной или вареньем.

Пирожки с яблоками

Ингредиенты:

мука (200 г),

сухие дрожжи (7 г),

молоко (125 мл),

сахар (2 ст. ложки),

яблоки (2-3 шт.),

гвоздика,

щепотка корицы,

сливочное масло (20 г).

Приготовление:

Растворить дрожжи в 1 ст. ложке сахара и 4 ст. ложках теплого молока. Дать постоять 10-15 минут. Перемешать. Муку смешать с солью и 1 ст. ложкой сахара, добавить молоко, дрожжи и замесить тесто. Накрыть влажной салфеткой и оставить на 1 час в теплом месте, после чего обмять.

Для начинки яблоки мелко порезать и припустить на сливочном масле с сахаром и специями (около 5 минут).

Когда тесто подойдет еще раз (еще полчаса после того, как обмяли), сформировать из него шарики, а из шариков – пирожки, добавив начинку.

Уложить их на противень, накрыть влажной салфеткой и оставить на 30 минут. Смазать взбитым яйцом. Духовку разогреть до 200 градусов и выпекать около 25 минут.

Узвар с изюмом и вишней

Ингредиенты:

сушеные яблоки (100 г),

сушеные груши (100 г),

чернослив (100 г),

курага (100 г),

изюм (100 г),

сушеная вишня (100 г),

сахар (100 г).

Приготовление:

Залить сухофрукты (традиционный состав – сушеные груши, яблоки, изюм и чернослив) водой и тщательно помыть.

В кастрюлю налить воду (2-3 литра), довести до кипения. Положить все сухофрукты. Когда закипит, уменьшить огонь и варить еще 15-20 минут под крышкой.

За 5 минут до готовности добавить сахар. После снятия с огня настаивать узвар около 12 часов. Перед подачей на стол можно процедить.

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