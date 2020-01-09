Новый год по старому стилю украинцы отмечают в ночь с 13 на 14 января. Как и на Рождество, принято готовить кутью, но в этот раз не Богатую, а Щедрую. Какие еще блюда можно приготовить – читайте на Фактах ICTV.
Чем больше блюд будет на вашем столе на старый Новый год, тем щедрее обещает быть следующий год.
Что приготовить к праздничному столу – подборка блюд с рецептами от Фактов ICTV.
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Мясной холодец ассорти
Ингредиенты:
- говяжья голень (1 шт.),
- куриное мясо (500 г),
- свинина (500 г),
- говядина (500 г),
- зелень укропа и петрушки (по 3-4 веточки),
- морковь (1 шт.),
- репчатый лук (1 шт.),
- лавровый лист (2 шт.),
- чеснок (3-4 зубчика),
- черный перец горошком (5 шт.),
- соль по вкусу.
Приготовление:
Говяжью голень положить в большую кастрюлю и залить холодной водой. Довести до кипения и варить на слабом огне в течение 5 часов, периодически снимая пену. Добавить три вида мяса, варить еще полтора часа.
Морковь и лук помыть, очистить и крупно нарезать. Добавить к бульону овощи, перевязанный ниткой пучок зелени, лавровый лист и перец горошком, варить еще 30 минут.
Посолить. Бульон процедить. Мясо снять с костей и нарезать маленькими кусочками. Чеснок очистить, раздавить, добавить к мясу.
Разложить мясо по формочкам. Влить столько бульона, чтобы он покрывал мясо на два пальца. Дать остыть до комнатной температуры, затем поставить в холодильник застывать.
Крученики с грибами и гречкой
Ингредиенты:
- филе говядины (1 кг),
- гречка (60 г),
- сушеные грибы (30 г),
- яйцо (1 шт.),
- сливочное масло (2 ст. л.),
- мука (1 ст. л.),
- сметана (3/4 стакана),
- луковица,
- морковь (1 шт.),
- корень петрушки,
- один лавровый лист,
- 1,5 кг картофеля,
- растительное масло для жарки картофеля,
- соль по вкусу.
Приготовление:
Грибы отварить, мелко порезать и смешать с половиной порезанного и обжаренного лука.
Отварить гречку и смешать с грибами, луком, рубленым вареным яйцом.
Мясо нарезать тонкими ломтиками, слегка отбить, выложить по ложке начинки. Свернуть рулетиками, обвязать ниткой, обжарить в жире до румяного цвета, положить в сотейник, добавить лавровый лист и вторую половину лука. Залить грибным отваром и тушить до готовности, потом снять нити.
Муку слегка поджарить в сотейнике на масле, влить сок, в котором тушились крученики, добавить сметану, проварить, процедить и довести до кипения.
Готовые крученики подать с жареным картофелем и подливой.
Вареники с творогом
Ингредиенты:
- мука (400 г),
- сахар (45 г),
- масло (20 мл),
- яйца (2 шт.),
- соль (1 ч. ложка),
- молоко (150 мл),
- творог 15-18% (600 г),
- ванильный сахар (1 пакетик).
Приготовление:
Муку просеять в миску, добавить соль, сахар, масло и влить теплое молоко. В смесь налить 150 мл крутого кипятка и перемешать. В жидкое тесто добавить остаток просеянной муки и хорошо вымесить. Оставить на полчаса.
Для начинки сухой творог положить в блендер, добавить яйцо, сахар и соль. Взбить до однородности, добавить ванильный сахар и перемешать.
Тесто (отрезая частями) раскатать толщиной 1 мм и с помощью стакана вырезать круги диаметром 8-9 см. На середину каждого кружка выкладывать немного начинки и аккуратно зашипывать края, чтобы начинка не вытекла наружу во время варки.
Полученные вареники положить в кипящую, чуть подсоленную воду и варить до всплывания. Подавать можно с маслом, сметаной или вареньем.
Пирожки с яблоками
Ингредиенты:
- мука (200 г),
- сухие дрожжи (7 г),
- молоко (125 мл),
- сахар (2 ст. ложки),
- яблоки (2-3 шт.),
- гвоздика,
- щепотка корицы,
- сливочное масло (20 г).
Приготовление:
Растворить дрожжи в 1 ст. ложке сахара и 4 ст. ложках теплого молока. Дать постоять 10-15 минут. Перемешать. Муку смешать с солью и 1 ст. ложкой сахара, добавить молоко, дрожжи и замесить тесто. Накрыть влажной салфеткой и оставить на 1 час в теплом месте, после чего обмять.
Для начинки яблоки мелко порезать и припустить на сливочном масле с сахаром и специями (около 5 минут).
Когда тесто подойдет еще раз (еще полчаса после того, как обмяли), сформировать из него шарики, а из шариков – пирожки, добавив начинку.
Уложить их на противень, накрыть влажной салфеткой и оставить на 30 минут. Смазать взбитым яйцом. Духовку разогреть до 200 градусов и выпекать около 25 минут.
Узвар с изюмом и вишней
Ингредиенты:
- сушеные яблоки (100 г),
- сушеные груши (100 г),
- чернослив (100 г),
- курага (100 г),
- изюм (100 г),
- сушеная вишня (100 г),
- сахар (100 г).
Приготовление:
Залить сухофрукты (традиционный состав – сушеные груши, яблоки, изюм и чернослив) водой и тщательно помыть.
В кастрюлю налить воду (2-3 литра), довести до кипения. Положить все сухофрукты. Когда закипит, уменьшить огонь и варить еще 15-20 минут под крышкой.
За 5 минут до готовности добавить сахар. После снятия с огня настаивать узвар около 12 часов. Перед подачей на стол можно процедить.
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