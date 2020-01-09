Bukovel Minor 2020: где смотреть и расписание турнира по Dota 2

9 января в Буковеле стартовал турнир по видеоигре Dota 2 WePlay! Bukovel Minor 2020.

Турнир по видеоигре Dota 2 под названием WePlay! Bukovel Minor 2020 будет проходить в Буковеле с 9 по 12 января.

В нем принимают участие восемь команд из шести регионов, которые победили в квалификациях.

Команды будут разбиты на две группы по четыре, в которых будет проходить первый этап. После него команды разобьют на две сетки, в которых будут играть на вылет.

Наблюдать за турниром можно на стриминговом сервисе Twitch.

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В турнире WePlay! Bukovel Minor 2020 участвуют команды:

Fighting PandaS;

Gambit Esports;

FURIA Esports;

Nigma;

Ninjas in Pyjamas;

Team Spirit;

Geek Fam;

Royal Never Give Up.

Расписание матчей выглядит следующим образом:

9 января

10.00 – Ninjas in Pyjamas против Geek Fam;

13.00 – Team Spirit против Royal Never Give Up;

16.00 – Fighting PandaS против Nigma;

19.00 – Gambit Esports против FURIA Esports;

22.00 – Матч на вылет группы B.

10 января

10.00 – Матч на вылет группы A;

13.00 – Матч победителей группы A;

16.00 – Определяющий матч группы A;

19.00 – Матч победителей группы B;

22.00 – Определяющий матч группы B.

11 января

14.00 – Стартовый матч сетки №1;

17.00 – Стартовый матч сетки №2;

18.00 – Первый матч нижней сетки;

22.00 – Финал верхней сетки.

12 января

16.00 – Финал нижней сетки;

19.00 – Гранд-финал.

Все матчи до гранд-финала будут играть до двух побед. Гранд финал будет проходить до трех побед.

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