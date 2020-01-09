Bukovel Minor 2020: где смотреть и расписание турнира по Dota 2

9 января в Буковеле стартовал турнир по видеоигре Dota 2 WePlay! Bukovel Minor 2020.
Турнир по видеоигре Dota 2 под названием WePlay! Bukovel Minor 2020 будет проходить в Буковеле с 9 по 12 января.
В нем принимают участие восемь команд из шести регионов, которые победили в квалификациях.
Команды будут разбиты на две группы по четыре, в которых будет проходить первый этап. После него команды разобьют на две сетки, в которых будут играть на вылет.
Наблюдать за турниром можно на стриминговом сервисе Twitch.
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В турнире WePlay! Bukovel Minor 2020 участвуют команды:
- Fighting PandaS;
- Gambit Esports;
- FURIA Esports;
- Nigma;
- Ninjas in Pyjamas;
- Team Spirit;
- Geek Fam;
- Royal Never Give Up.
Расписание матчей выглядит следующим образом:
9 января
- 10.00 – Ninjas in Pyjamas против Geek Fam;
- 13.00 – Team Spirit против Royal Never Give Up;
- 16.00 – Fighting PandaS против Nigma;
- 19.00 – Gambit Esports против FURIA Esports;
- 22.00 – Матч на вылет группы B.
10 января
- 10.00 – Матч на вылет группы A;
- 13.00 – Матч победителей группы A;
- 16.00 – Определяющий матч группы A;
- 19.00 – Матч победителей группы B;
- 22.00 – Определяющий матч группы B.
11 января
- 14.00 – Стартовый матч сетки №1;
- 17.00 – Стартовый матч сетки №2;
- 18.00 – Первый матч нижней сетки;
- 22.00 – Финал верхней сетки.
12 января
- 16.00 – Финал нижней сетки;
- 19.00 – Гранд-финал.
Все матчи до гранд-финала будут играть до двух побед. Гранд финал будет проходить до трех побед.
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