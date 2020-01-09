Игроки еще не знают об особенностях PlayStation 5 – президент SIE

Информация о новом “железе” и геймпаде игровой платформы нового поколения PlayStation 5 не является ее главной особенностью.

Президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан заявил, что ключевые особенности игровой платформы PlayStation 5 еще не объявили.

По его словам, такие вещи, как новый геймпад, более мощное “железо” и трассировка лучей не являются особенностями PlayStation 5.

В игровой платформе следующего поколения будут определенные вещи, которые будут значительно отличать ее от PlayStation 4.

Читайте: Sony представила логотип PlayStation 5 и рассказала о нововведениях

Райан добавил, что во время переходного периода от PlayStation 4 к PlayStation 5 поддержку игровой платформы прошлого поколения не собираются прекращать.

Он считает, что 2020 год будет более интересными по сравнению с другими годами, когда выпускали новые консоли.

Президент SIE отказался комментировать информацию о возможной дате релиза PlayStation 5.

К слову, во время церемонии награждения The Game Awards показали видеоигру Godfall, которая станет одним из первых проектов на PlayStation 5.

Источник: Gematsu