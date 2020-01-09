Список государственных праздников в Украине на 2020 год – читайте в материале Фактов ICTV.
В Украине в 2020 году будут отмечаться множество государственных праздников, а некоторые из них будут даже выходными.
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Стоит отметить, что часть них имеют точную дату, а часть праздников являются переходными и каждый год отмечаются в разные дни.
Январь:
- 1 января – Новый год;
- 7 января – Рождество Христово;
- 22 января – День Соборности Украины;
- 24 января – День внешней разведки Украины;
- 29 января – День памяти Героев Крут.
Февраль:
- 15 февраля – День чествования участников боевых действий на территории других государств;
- 20 февраля – День социальной справедливости;
- 20 февраля – День Героев Небесной Сотни;
- 21 февраля – Международный день родного языка.
Март:
- 8 марта – Международный женский день;
- 14 марта – День украинского добровольца;
- 14 марта – День землеустроителя;
- 15 марта – День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения;
- 18 марта – День работника налогового и таможенного дела Украины;
- 24 марта – Всеукраинский день борьбы с туберкулезом;
- 25 марта – День Службы безопасности Украины;
- 26 марта – День Национальной гвардии Украины.
Апрель:
- 5 апреля – День геолога;
- 12 апреля – День работников ракетно-космической отрасли Украины;
- 17 апреля – День пожарной охраны;
- 18 апреля – День памятников истории и культуры;
- 18 апреля – День окружающей среды;
- 19 апреля – Пасха;
- 28 апреля – День охраны труда;
- 30 апреля – День пограничника Украины.
Май:
- 1 мая – День труда;
- 6 мая – День пехоты;
- 8 мая – День памяти и примирения;
- 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);
- 10 мая – День матери;
- 15 мая – Международный день семьи;
- 16 мая – День Европы;
- 16 мая – День науки;
- 17 мая – День памяти жертв политических репрессий;
- 18 мая – День резервиста Украины;
- 18 мая – День борьбы за права крымскотатарского народа;
- 20 мая – День банковских работников;
- 23 мая – День морской пехоты Украины;
- 24 мая – День славянской письменности и культуры;
- 29 мая – Международный день миротворцев;
- 30 мая – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения;
- 31 мая – День химика.
Июнь:
- 1 июня – День защиты детей;
- 6 июня – День журналиста;
- 7 июня – Троица;
- 7 июня – День работников водного хозяйства;
- 7 июня – День работников местной промышленности;
- 12 июня – День работника фондового рынка;
- 14 июня – День работников легкой промышленности;
- 21 июня – День отца;
- 21 июня – День медицинского работника;
- 22 июня – День скорби и Чествование памяти жертв войны в Украине;
- 23 июня – государственной службы;
- 28 июня – День Конституции Украины;
- 28 июня – День молодежных и детских общественных организаций;
- 28 июня – День молодежи.
Июль:
- 1 июля – День архитектуры Украины;
- 4 июля – День Национальной полиции Украины;
- 4 июля – День судебного эксперта;
- 5 июля – в День Военно-Морских Сил ВСУ;
- 5 июля – в День работников морского и речного флота;
- 7 июля – День работника природно-заповедного дела;
- 8 июля – День семьи;
- 12 июля – День рыбака;
- 15 июля – День украинских миротворцев;
- 16 июля – День бухгалтера и аудитора;
- 19 июля – День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;
- 20 июля – День шахмат в Украине;
- 26 июля – День работников торговли;
- 28 июля – День крещения Киевской Руси;
- 29 июля – День Сил специальных операций ВСУ.
Август:
- 2 августа – День Воздушных Сил ВСУ;
- 8 августа – День войск связи;
- 9 августа – День работников ветеринарной медицины;
- 9 августа – День строителя;
- 15 августа – День археолога;
- 19 августа – День пасечника;
- 23 августа – День шахтера;
- 24 августа – День независимости Украины.
Сентябрь:
- 2 сентября – День нотариата;
- 6 сентября – День предпринимателя;
- 12 сентября – День физкультуры и спорта;
- 12 сентября – День украинского кино;
- 13 сентября – День танкистов;
- 13 сентября – День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности;
- 17 сентября – День спасателя;
- 19 сентября – День изобретателя и рационализатора;
- 19 сентября – День фармацевтического работника;
- 20 сентября – День работника леса;
- 21 сентября – День мира;
- 22 сентября – День партизанской славы;
- 27 сентября – День туризма;
- 27 сентября – День машиностроителя;
- 30 сентября – День усыновления;
- 30 сентября – Всеукраинский день библиотек.
Октябрь:
- 1 октября – День ветерана;
- 1 октября – Международный день пожилых людей;
- 4 октября – День работников образования;
- 8 октября – День юриста;
- 10 октября – День работников целлюлозно-бумажной промышленности;
- 10 октября – День работников стандартизации и метрологии;
- 11 октября – День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы;
- 11 октября – День художника;
- 14 октября – День защитника Украины;
- 14 октября – День Украинского казачества;
- 18 октября – День работников пищевой промышленности;
- 20 октября – Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы;
- 28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
Ноябрь:
- 1 ноября – День работника социальной сферы;
- 3 ноября – День инженерных войск;
- 3 ноября – День ракетных войск и артиллерии;
- 4 ноября – День железнодорожника;
- 9 ноября – Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства;
- 9 ноября – День украинской письменности и языка;
- 15 ноября – День работников сельского хозяйства;
- 16 ноября – День работников радио, телевидения и связи;
- 17 ноября – День студента;
- 18 ноября – День сержанта ВСУ;
- 19 ноября – День стеклопроизводителя;
- 19 ноября – День работников гидрометеорологической службы;
- 21 ноября – День десантно-штурмовой войск ВСУ;
- 21 ноября – День Достоинства и Свободы.
Декабрь:
- 1 декабря – День работников прокуратуры;
- 3 декабря – Международный день людей с инвалидностью;
- 5 декабря – День работников статистики;
- 6 декабря – День Вооруженных сил Украины;
- 7 декабря – День местного самоуправления;
- 12 декабря – День Сухопутных войск Украины;
- 13 декабря – День благотворительности;
- 14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
- 15 декабря – День работников суда;
- 17 декабря – День работника государственной исполнительной службы;
- 19 декабря – День адвокатуры;
- 22 декабря – День энергетика;
- 22 декабря – День работников дипломатической службы;
- 24 декабря – День работников архивных учреждений;
- 25 декабря – Рождество Христово.
К слову, митрополит ПЦУ Епифаний считает, что празднование Рождества в Украине можно перенести на 25 декабря, если верующие поддержат соответствующее решение.