Все, что нужно знать о лунном затмении 10 января, а также его точное время – в материале Фактов ICTV.

Лунное затмение 10 января 2020 года произойдет в 21.10 по киевскому времени, а наблюдать его смогут жители Европы, Азии, Африки и Австралии.

Первое затмение Луны в 2020 году произойдет в 20 градусе знака Рак, который относится к стихии воды и управляет нашими эмоциями. Кроме того Рак отвечает за нашу личную жизнь и атмосферу в доме.

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Соответственно, затмение может повлиять на ваши отношения с окружающими. Астрологи отмечают, что в этот день необходимо разобраться со своими чувствами и эмоциями, а также заняться анализом своего внутреннего мира.

Кроме того, в медицинской астрологии Рак относится к грудной клетке и органами, находящимися за ней. Поэтому в период затмения эта часть тела может быть особенно беззащитна.

Что нельзя делать во время лунного затмения:

Нельзя фокусировать на негативе и давать брать верх над вами дурным мыслям.

Нельзя рисковать. Откажитесь от принятия важных решения и авантюрных затей.

Не позволяйте другим втягивать вас в споры и конфликтные ситуации.

Ранее Факты ICTV писали, что в наступившем 2020 году ожидается два солнечных и четыре лунных затмения.