Каким знакам зодиака повезет в любви в 2020 году – читайте в гороскопе от Фактов ICTV.

Топ знаков зодиака, которым повезет в любви, подготовила астролог Марина Скади (Марина Соколова).

№3. Любовный гороскоп для Близнецов

Год будет счастливым как в личных, так и в деловых взаимоотношениях, однако все зависит от вашей эмоциональной зрелости, а также от умения справляться с психологическими перегрузками.

Разнообразие в любви и общественных связях дает много неоднозначных ситуаций и возможностей для искушения, что мешает вам идти на продолжительные отношения. Только от вас зависит, какое решение вы примете, но жажда событий и любопытство к людям может повлиять на существующие взаимоотношения.

В любви у вас все сложится удачно, если вы выбираете партнера не по физическим данным, а по его чувству юмора и интеллекту.

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С 17 февраля по 10 марта вы пребываете в некоторой неуверенности, что касается продолжения взаимоотношений. Дабы чувствовать себя счастливым человеком, вам необходимо больше общаться с любящим человеком и проводить с ним время.

С мая закладывается очередной жизненный цикл на ближайшие 2–2,5 года. Ваше ближнее окружение меняется, возможно, вы оформите официальный союз, и родственники со стороны супруга будут принимать активное участие в вашей жизни.

Если ранее для вас более важной была тема семейных отношений, то теперь на первый план выходит социальная жизнь и новые источники дохода. Не всегда вашей второй половинке будет нравиться такое положение дел.

В период с 13 мая по 26 июня серьезных неприятностей сможете избежать благодаря вашей готовности к смелым решениям. До конца года вы будете удовлетворены своей личной жизнью.

Год будет счастливым как в личных, так и в деловых взаимоотношениях, однако все зависит от вашей эмоциональной зрелости, а также от умения справляться с психологическими перегрузками.

№2. Любовный гороскоп для Скорпионов

Практически весь год вам сопутствует везение в сфере партнерства. С 14 мая появятся благоприятные шансы и возможности.

С 10 сентября по 14 ноября – сложный период, вы испытываете трудности в координации мысли и действия. В это время вам непросто согласовать свои потребности, найти взаимопонимание с партнерами. Переживания меньше зависят от мыслей, а больше – от способности управлять своими эмоциями.

Вы склонны очень бурно реагировать на партнера. Ваши привязанности или антипатии могут целиком основываться на эмоциях и заблуждениях, а не на человеческих симпатиях. Из-за этого ваши взаимоотношения в этот период несколько искаженные.

С 22 ноября до 16 декабря – период высокой эмоциональной напряженности. Возникают новые увлечения, настырные поклонники, в отношениях присутствует элемент драмы и страсти. Существующие взаимоотношения становятся близкими. Однако брак, заключенный в это время, будет неспокойным.

Вы становитесь более чувствительными, страстными, ранимыми, поэтому часто в проявлении чувств впадаете в крайности. Отношения в это время накаляются, любое слово и действие воспринимаются гораздо острее. Вы хотите полностью контролировать ситуацию и управлять ею – отсюда и драматизм, и ревность. Много искушений и соблазнов, чувства порой затмевают разум. Может возникнуть сильная страсть и привязанность к партнеру.

№1. Любовный гороскоп для Рыб

С февраля вы почувствуете положительные изменения в личных взаимоотношениях. Вы становитесь более романтичными, чувствительными и сентиментальными. Просыпается потребность в любви и понимании.

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Вы можете влюбиться в того, кто проявил к вам внимание. В первой половине года ваша любовь может быть надуманной, поэтому постарайтесь не принимать важных решений в отношении своего избранника.

Кроме того, у вас есть склонность к любви с первого взгляда, но лучше после летних затмений пересмотрите свои взаимоотношения. Уже с середины июля есть вероятность, что ваши чувства к партнеру изменятся.

Март и апрель знаменуется возобновлением и развитием прежних контактов. В этот период вам легче удастся поддерживать романтические увлечения. Также в поле ваших интересов попадает замужество.

Благоприятный внешний фон в личной сфере жизни сохраняется в течение всего года.

В декабре может начаться новый цикл. Смена статуса может быть связана с официальным оформлением брака либо иностранный партнер окажет влияние на вашу жизнь. Во многом ваш успех будет зависеть от собственного оптимизма и желания создавать счастье вокруг себя.

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