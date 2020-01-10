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Финансовый гороскоп – три знака зодиака, которые разбогатеют в 2020

Кому в 2020 году улыбнется удача и он может разбогатеть – читайте в финансовом гороскопе от Фактов ICTV.

Финансовый гороскоп – три знака зодиака, которые разбогатеют в 2020

Топ наиболее финансово успешных знаков зодиака подготовила астролог Марина Скади (Марина Соколова).

№3. Девы

Вы проявляете огромную силу воли, изобретательность, а также прикладываете много усилий для укрепления своего финансового фундамента. Прекрасный период для начала новых проектов, открытия предприятий, создания бизнеса. Хороший год для всех дел, связанных с совместным капиталом, кредитами, фондами, страховками, налогами, а также алиментами и наследством.

Успешный период для тех, кто занят научными исследованиями и изобретательской деятельностью. Для политиков и бизнесменов в течение всего года появляются благоприятные шансы и возможности для расширения своей деятельности.

Усиливаются ваши физические и психические способности. Большие перспективы для улучшения качества своей жизни, бытовых и жилищных условий.

Если вы не станете сидеть, сложа руки, а будете предпринимать активные шаги, то результаты этого года будут не только ощутимы вами, но и видимы другим людям.

№2. Козероги

У вас некие астрологические аспекты смогут смягчить жизнь, однако от вас нужно глобальное осмысление планов и конкретных проектов.

С одной стороны, у вас множество вариантов и предложений для деятельности и возможности заработать. С другой – вы не можете сосредоточиться на одном деле и проработать его достаточно тщательно.

Вся сложность для Козерогов на это год состоит в необходимости выбрать одно направление, дабы хорошо его завершить. Если вам удастся расставить приоритеты, тогда все у вас будет хорошо в материальных делах.

Вы будете достигать своей цели, расширится сфера вашего профессионального и делового влияния. Предпринимательские начинания будут успешными и будут удаваться без всякого труда в отличие от других периодов.

№1. Тельцы

2020 год будет благоприятным – активизируется ваша творческая сила, вы как личность достигнете признания и получите денежное вознаграждение. Перед вами открываются новые перспективы. Можете претендовать на финансовую помощь и даже на подарки. Смело вкладывайте капитал. Сфера вашего влияния сильно расширится.

Профессиональный или деловой подъем произойдет намного легче, чем в другие годы. Можно получить новое назначение или новую должность. Благоприятный год для денежных оборотов, продажи и покупок, финансовых сделок и денежных инвестиций.

Период прогресса в профессиональных делах. Возрастает ваш авторитет, вы можете рассчитывать на повышение и внимание к вам как к работнику.

Прекрасный период для самообразования, повышения квалификации. Особенно благотворны деловые и коммерческие контакты с иностранными гражданами и фирмами.

Уделите ваше внимание и деньгам на благотворительность. Вы будете довольны своими финансовыми делами, если будете щедры.

Ранее Факты ICTV публиковали рейтинг знаков, которым улыбнется удача в 2020 году.

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