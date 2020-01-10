Подробный гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

14 января Венера переходит в знак зодиака Рыбы, здесь планета имеет сильный статус. Поэтому люди становятся более романтичными, чувствительными и сентиментальными. Благоприятное время для творческих людей, возможны скрытые связи и дела, тайный приток денег. Уединенное творчество принесет признание.

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Уран в Тельце заканчивает фазу ретроградности, переходит в прямолинейное движение, 17 января Меркурий переходит в знак Водолея, что ускоряет решение финансовых вопросов. Выплачиваются долги, подписываются документы, одобряются кредиты, партнеры достигают договоренности по денежным делам.

Гороскоп для Овнов

Укрепляется уверенность в себе, сила воли, способность реализации планов. Легко преодолеваете собственные трудности, жизнерадостнее на все реагируете, действуете решительнее. Энергично беретесь за дело, вырываетесь вперед, используя собственный опыт. Благодаря этим стараниям успех не заставит себя долго ждать. Финансовые дела будут доведены до успешного завершения. Однако при принятии решений, касающихся денежных дел, стоит заручиться советом специалиста.

Гороскоп для Тельцов

Ваше финансовое положение наверняка претерпит некоторые изменения. Деятельность, связанная с доходами и финансами, структура ваших затрат, могут измениться в непредвиденных ситуациях. Ввиду явной возможности перемен, в этот период не стоит рисковать деньгами или принимать свои доходы как должное. С другой стороны, возможны абсолютно неожиданные обстоятельства, способные создать приток наличных средств.

Гороскоп для Близнецов

Вы нуждаетесь в восхищении и требуете к себе максимум внимания. Вред личным и деловым отношениям может принести ваши завышенная требовательность и переменчивое настроение. Кроме того, в этот период у вас проявится желание к лишним тратам и чрезмерному удовольствию, в связи с чем можете забыть о работе или своих обязанностях. Также возможны ссоры, недоразумения, особенно с партнерами и коллегами противоположного пола.

Гороскоп для Раков

Вас переполняют внутренняя свобода, раскрепощенность, радость и уверенность в себе. В этот период вы будете в поисках душевности, которую можете найти во время втречи с друзьями. Неделя благоприятна для шопинга, а также для улаживания общественных и финансовых дел. Ваше хорошее настроение и воодушевленность способны заразить сотрудников и даже начальство.

Гороскоп для Львов

Вас будут поддерживать коллеги и партнеры, а также у вас получится получить похвалу от начальства. Смелость, решительность, самоуверенность и инициативность будут на высоте. Все это поможет вам решить деловые и финансовые проблемы. Хорошее время для заключения сделок и договоров, открытия новых предприятий и конструктивной реорганизации старых. Успешными будут официальные визиты, переговоры и ответственные выступления.

Гороскоп для Дев

Постарайтесь не вступать в деловые контакты, откажитесь от ответственных выступлений, производственных совещаний. Кроме того, старайтесь не конфликтовать с начальством, а также не нужно себя тешить о получении материальной помощи. Откажитесь от необдуманных трат, трудно выполнимых обещаний, ненужной ответственности. Также могут быть некоторые недоразумения в семье.

Гороскоп для Весов

Благоприятный период для бизнеса, спорта, физической работы. Любая деятельность, требующая применения силы, решительности, предприимчивости поможет преодолеть некоторые препятствия и помехи. Хороший период для заключения сделок, открытия нового предприятия или реорганизации производства.

Гороскоп для Скорпионов

Хороший период для дружеского общения, любви, социальной активности. Благоприятные дни для покупки дорогих вещей, а также для улаживания общественных и финансовых дел. За счет личной привлекательности и физического обаяния вы многое реализуете. Вы можете рассчитывать на материальную помощь и идейную поддержку начальника.

Гороскоп для Стрельцов

Обладаете необыкновенной энергией и стремлением самоутверждаться. Если вам не хватало решимости что-либо осуществить, то используйте этот период. Складываются подходящие обстоятельства для осуществления желаний. Однако это сопровождается сильным внутренним перенапряжением, что может привести к упадку сил. При ведении дел обратите внимание на склонность к необдуманным поступкам и необузданным финансовым амбициям.

Гороскоп для Козерогов

В этот период вы будете особенно активны. Период благоприятен для привлечения внимания влиятельных людей к своим делам. Существует возможность завязать служебный роман. Ваш оптимизм позволит оптимально решить многие проблемы. Удачно складываются деловые отношения с противоположным полом. Период благоприятен для решения юридических вопросов, визитов к начальству и посещения официальных инстанций.

Гороскоп для Водолеев

Возрастает жизненная сила, а также сопротивляемость различным заболеваниям. Это сопровождается подъемом духа, ощущением бодрости и физической силы. Период благоприятен для любовных свиданий. Ваша активность возрастает, а это привлекает к вам партнеров противоположного пола. Появляется возможность стать лидером в паре или в семье. Хороший период для объяснений, помолвки, бракосочетания, но только для людей, которые уверены в своих чувствах.

Гороскоп для Рыб

На организм позитивно повлияет спорт и активный отдых. Радостное настроение провоцирует склонность к романтическим приключениям. Это хороший период для закрепления деловых отношений или дружбы с противоположным полом. Кроме того, появится возможность решить проблемы в паре. Более оптимистичный взгляд на происходящее способствует решению многих задач. Период благоприятен для воздействия на публику, повышения популярности и влиятельности.