Если вы любите подледную рыбалку и живете в шумной и оживленной столице Украины, это не помешает вам найти водоем, где вы сможете уединиться и насладиться своим хобби.

Итак, Факты ICTV предлагают прочитать наш материал, чтобы выбрать место для зимней рыбалки, которое лучше всего соответствует вашим потребностям и ожиданиям.

Бесплатные места

Набережная Днепра

Участок набережной от метро Днепр до пешеходного моста и летом, и зимой собирает десятки и даже сотни рыбаков. Для новичков будет приятно узнать, что у метро Днепр есть рыболовный рынок, где можно получить нужный совет или приобрести снасти для ловли рыбы зимой.

Адрес: Набережное шоссе.

Набережное шоссе. Рыба: карась, густера, сом.

Залив Десенка

Отличное место для зимней рыбалки можно найти возле Троещины, если переехать Московский мост. Удочку здесь можно закинуть вдоль всего жилого массива на речке Десенка или на заливе рядом с трамвайным мостом на остановке Массив Радужный.

Адрес: ул. Генерала Ватутина.

ул. Генерала Ватутина. Рыба: окунь, щука.

Платные места

Рыболовная база на озере Королек

Рыболовная база на озере Королек доступна для всех желающих порыбачить в зимнее время. На летние беседки вокруг озера можно получить скидку. Стоит обратить внимание на то, что услуга проката инвентаря для подледной рыбалки на базе не предоставляется.

Адрес: ул. Здолбуновская, 2.

ул. Здолбуновская, 2. Рыба: в основном хищник (щука).

в основном хищник (щука). Цена: 200-1000 грн за день.

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Белые Камни

В центре рыбалки Белые Камни можно рыбачить круглый год. В магазине рыболовных товаров есть возможность приобрести или взять в аренду все необходимое для зимней рыбалки. Также на территории есть кафе (работает в сб и вс).

Адрес: ул. Промышленная, 4.

ул. Промышленная, 4. Рыба: щука, окунь, форель, голец.

щука, окунь, форель, голец. Цена: 500-600 грн за день.

К слову, обратите внимание на то, как выбрать правильную одежду и снасти для зимней рыбалки.

Фото: ozero-korolek, belie-kamni, relax.ua.