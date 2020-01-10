Новая технология заменит смартфоны в 2020-х годах – Цукерберг

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг заявил, что в 2020-х годах новая технология заменит смартфоны, которые сегодня являются неотъемлемой частью жизни людей.

По его словам, на смену смартфонам могут прийти очки дополненной реальности.

– Хоть я и ожидаю, что смартфоны будут доминировать среди гаджетов большую часть десятилетия, где-то в 2020-х должны появиться действительно прорывные очки дополненной реальности, по которым нам придется переосмыслить отношения с технологиями, – заявил Цукерберг.

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Дополненная и виртуальная реальности позволят создать эффект присутствия во время общения с другими людьми.

Основатель Facebook считает, что возможность “присутствовать” где угодно позволит побороть самые большие социальные проблемы современности.

Он также заявил о том, что могут появиться частные социальные платформы, которые помогут людям найти свою роль в обществе.

К слову, соцсеть Facebook представила электронную платежную систему Facebook Pay, которая будет работать через Messenger.

Источник: Mark Zuckerberg