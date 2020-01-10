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Какой праздник сегодня, 10 января

10 января – День Игнатия или Домочадцев день. Какие еще праздники сегодня и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Какой праздник сегодня, 10 января

Сегодня, 10 января, празднуем День Игнатия или Домочадцев день, когда семья собирается в доме, чтобы поужинать и пообщаться.

Вечером молодежь обязательно собиралась, чтобы гадать, водить хороводы, знакомиться и построить отношения для дальнейшей свадьбы. Долгими зимними вечерами из уст в уста передавались рассказы и песни.

Именины 9 января отмечают владельцы таких имен: Аркадий, Игнат, Давид, Иосиф, Леонид, Никодим, Александр, Петр, Симон, Ефим, Яков.

Читайте: Календарь магнитных бурь в январе 2020

Народные приметы на 10 января:

  • Если в этот день на деревьях заметный иней, а ветра совсем нет – ждите урожайного года и удачи во всех делах.
  • Если человек родился в День Игнатия, то будет любить домашний уют.
  • Говорят, что все сделаное со своей семьей, 10 января будет благословенно и принесет плоды в будущем.
  • Достать заговоренную соль и добавить ее в блюда домочадцев, то весь год никто в семье не будет ссориться.
  • Погода безветренная – ждите хорошего урожая.
  • Сыграть свадьбу 10 января – брак будет счастливым.
  • На сене в сарае образовывался иней, это предвещало сырое и ненастное лето.
  • Кошка спит весь день – ждите потепления.
  • Собака вылез из будки и лег на снег – примета к тому, что быть вьюге.
  • С неба падают большие снежные хлопья – совсем скоро потеплеет.
  • Стаи воробьев 10 января весело чирикают под крышей дома – жди теплую погоду.

Чего нельзя делать 10 января:

  • Нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.
  • Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.

Какие еще праздники ожидают украинцев, смотрите в календаре на январь 2020.

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