10 января – День Игнатия или Домочадцев день. Какие еще праздники сегодня и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Сегодня, 10 января, празднуем День Игнатия или Домочадцев день, когда семья собирается в доме, чтобы поужинать и пообщаться.

Вечером молодежь обязательно собиралась, чтобы гадать, водить хороводы, знакомиться и построить отношения для дальнейшей свадьбы. Долгими зимними вечерами из уст в уста передавались рассказы и песни.

Именины 9 января отмечают владельцы таких имен: Аркадий, Игнат, Давид, Иосиф, Леонид, Никодим, Александр, Петр, Симон, Ефим, Яков.

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Народные приметы на 10 января:

Если в этот день на деревьях заметный иней, а ветра совсем нет – ждите урожайного года и удачи во всех делах.

Если человек родился в День Игнатия, то будет любить домашний уют.

Говорят, что все сделаное со своей семьей, 10 января будет благословенно и принесет плоды в будущем.

Достать заговоренную соль и добавить ее в блюда домочадцев, то весь год никто в семье не будет ссориться.

Погода безветренная – ждите хорошего урожая.

Сыграть свадьбу 10 января – брак будет счастливым.

На сене в сарае образовывался иней, это предвещало сырое и ненастное лето.

Кошка спит весь день – ждите потепления.

Собака вылез из будки и лег на снег – примета к тому, что быть вьюге.

С неба падают большие снежные хлопья – совсем скоро потеплеет.

Стаи воробьев 10 января весело чирикают под крышей дома – жди теплую погоду.

Чего нельзя делать 10 января:

Нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.

Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.

Какие еще праздники ожидают украинцев, смотрите в календаре на январь 2020.