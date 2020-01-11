День Спасибо: самые оригинальные СМС-поздравления

11 января отмечается Международный день спасибо – праздник, который был основан по инициативе ЮНЕСКО и ООН и призвано напомнить людям о ценности хороших манер. В Украине этот праздник отмечают с 2008 года.
Это еще один повод поблагодарить родителей, родственников, друзей, коллег и даже недругов – за то, что делают нас сильнее.
Психологи говорят, что слово “спасибо” действительно волшебное и способно творить чудеса, а одно СМС с поздравлениями поможет подарить близким улыбку и тепло.
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Спасибо за небо,
Спасибо за мир,
Спасибо за то,
Что так каждый любил:
Родителей, близких,
Супругов, детей,
Родных и знакомых,
Хороших друзей.
Спасибо за счастье,
За солнечный свет.
Спасибо, что в мире
Живет человек.
Спасибо сегодня
За все говорю
И в праздник Спасибо!
Спасибо! кричу.
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День Спасибо отмечая,
Вас за все благодарю,
Много радости желаю
И беречь любовь свою.
Пусть успех к вам прилетает,
Поздравления с ним летят,
Люди пусть вам помогают
И спасибо говорят!
Вежливого окружения,
Чтоб другого и не знать,
И желаний исполнения
Я стремлюсь вам пожелать!
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С Днем спасибо! Благодарность
Не стесняйтесь выражать,
Это ведь подарит радость
Тем, кто смог вас поддержать!
Говорите всем спасибо
За улыбки, доброту,
Это слово так красиво
И похоже на мечту!
Какие еще праздники ожидают украинцев, смотрите в календаре на январь 2020.