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Факты / Lifestyle

День Спасибо: самые оригинальные СМС-поздравления

11 января отмечается Международный день спасибо – праздник, который был основан по инициативе ЮНЕСКО и ООН и призвано напомнить людям о ценности хороших манер. В Украине этот праздник отмечают с 2008 года.

Это еще один повод поблагодарить родителей, родственников, друзей, коллег и даже недругов – за то, что делают нас сильнее.

Психологи говорят, что слово “спасибо” действительно волшебное и способно творить чудеса, а одно СМС с поздравлениями поможет подарить близким улыбку и тепло.

Читайте: Каждый украинец говорит спасибо – Зеленский поздравил военных с Днем ВСУ

***

Спасибо за небо,
Спасибо за мир,
Спасибо за то,
Что так каждый любил:

Родителей, близких,
Супругов, детей,
Родных и знакомых,
Хороших друзей.

Спасибо за счастье,
За солнечный свет.
Спасибо, что в мире
Живет человек.

Спасибо сегодня
За все говорю
И в праздник Спасибо!
Спасибо! кричу.

***

День Спасибо отмечая,
Вас за все благодарю,
Много радости желаю
И беречь любовь свою.

Пусть успех к вам прилетает,
Поздравления с ним летят,
Люди пусть вам помогают
И спасибо говорят!

Вежливого окружения,
Чтоб другого и не знать,
И желаний исполнения
Я стремлюсь вам пожелать!

***

С Днем спасибо! Благодарность
Не стесняйтесь выражать,
Это ведь подарит радость
Тем, кто смог вас поддержать!

Говорите всем спасибо
За улыбки, доброту,
Это слово так красиво
И похоже на мечту!

Какие еще праздники ожидают украинцев, смотрите в календаре на январь 2020.

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