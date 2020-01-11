День Спасибо: самые оригинальные СМС-поздравления

11 января отмечается Международный день спасибо – праздник, который был основан по инициативе ЮНЕСКО и ООН и призвано напомнить людям о ценности хороших манер. В Украине этот праздник отмечают с 2008 года.

Это еще один повод поблагодарить родителей, родственников, друзей, коллег и даже недругов – за то, что делают нас сильнее.

Психологи говорят, что слово “спасибо” действительно волшебное и способно творить чудеса, а одно СМС с поздравлениями поможет подарить близким улыбку и тепло.

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Спасибо за небо,

Спасибо за мир,

Спасибо за то,

Что так каждый любил:

Родителей, близких,

Супругов, детей,

Родных и знакомых,

Хороших друзей.

Спасибо за счастье,

За солнечный свет.

Спасибо, что в мире

Живет человек.

Спасибо сегодня

За все говорю

И в праздник Спасибо!

Спасибо! кричу.



***

День Спасибо отмечая,

Вас за все благодарю,

Много радости желаю

И беречь любовь свою.

Пусть успех к вам прилетает,

Поздравления с ним летят,

Люди пусть вам помогают

И спасибо говорят!

Вежливого окружения,

Чтоб другого и не знать,

И желаний исполнения

Я стремлюсь вам пожелать!

***

С Днем спасибо! Благодарность

Не стесняйтесь выражать,

Это ведь подарит радость

Тем, кто смог вас поддержать!

Говорите всем спасибо

За улыбки, доброту,

Это слово так красиво

И похоже на мечту!

Какие еще праздники ожидают украинцев, смотрите в календаре на январь 2020.