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Какой праздник сегодня, 11 января

11 января отмечается Всемирный день слова Спасибо, который появился по инициативе ООН и ЮНЕСКО. Сегодня желательно от всей души поблагодарить всех близких и родных людей.

Именины 11 января празднуют Наталья, Анна, Варвара, Георгий, Иван и Марк.

В церковном календаре – это День Иосифа Обручника. Церковь чтит память 14 тыс. младенцев, убитых по приказу царя Ирода, чтобы найти младенца Иисуса Христа.

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В этот день особенно берегли детей, потому что на них якобы начинает охотиться нечистая сила. Им запрещали выходить из дома, малышам на ночь клали в колыбель засушенный цветок чертополоха – от нечисти, а под кроватку – железные предметы.

Говорят, что человек, родившийся 11 января, будет неуспешным и всегда будет сталкиваться с трудностями в жизни. Поэтому советуют носить камень оникс.

Народные приметы на 11 января

  • Северный ветер и чистое небо – к сильным морозам.
  • Если 11 января тепло, то и весна тоже будет такой.
  • Низкие облака предвещают серьезные холода.
  • Звезды мерцают на небе – к морозам.
  • Снег падает крупными хлопьями – к оттепели.
  • Лес шумит – тоже к потеплению.

Что нельзя делать 11 января

День Иосифа Обручника считается очень страшным, поэтому в темное время суток никому нельзя выходить из дома.

Запрещено желать здоровья и счастья, ведь все произойдет наоборот.

Какие еще праздники будут до конца месяца, смотрите в календаре на январь 2020.

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