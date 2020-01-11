11 января отмечается Всемирный день слова Спасибо, который появился по инициативе ООН и ЮНЕСКО. Сегодня желательно от всей души поблагодарить всех близких и родных людей.
Именины 11 января празднуют Наталья, Анна, Варвара, Георгий, Иван и Марк.
В церковном календаре – это День Иосифа Обручника. Церковь чтит память 14 тыс. младенцев, убитых по приказу царя Ирода, чтобы найти младенца Иисуса Христа.
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В этот день особенно берегли детей, потому что на них якобы начинает охотиться нечистая сила. Им запрещали выходить из дома, малышам на ночь клали в колыбель засушенный цветок чертополоха – от нечисти, а под кроватку – железные предметы.
Говорят, что человек, родившийся 11 января, будет неуспешным и всегда будет сталкиваться с трудностями в жизни. Поэтому советуют носить камень оникс.
Народные приметы на 11 января
- Северный ветер и чистое небо – к сильным морозам.
- Если 11 января тепло, то и весна тоже будет такой.
- Низкие облака предвещают серьезные холода.
- Звезды мерцают на небе – к морозам.
- Снег падает крупными хлопьями – к оттепели.
- Лес шумит – тоже к потеплению.
Что нельзя делать 11 января
День Иосифа Обручника считается очень страшным, поэтому в темное время суток никому нельзя выходить из дома.
Запрещено желать здоровья и счастья, ведь все произойдет наоборот.
Какие еще праздники будут до конца месяца, смотрите в календаре на январь 2020.