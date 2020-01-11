Старый Новый год появился после того, как в 1918 году в России Совет народных комиссаров решил догнать прогрессивный мир и перейти с архаического юлианского календаря на григорианский.

24 января был сформулирован и принят соответствующий декрет. Через два дня – 26 января – его подписал Ленин.

История Старого Нового года тесно связана с попытками большевиков перейти на григорианский календарь, что пытались сделать еще с ноября 1917 года, но не могли договориться о форме перехода.

Обсуждение сводились к двум проектам. Согласно первому из них, предполагалось переходить на новый календарь в течение 13 лет, отбрасывая каждый год 24 часа. Второй проект, за который выступал Ленин, предполагал одномоментный переход, что в итоге и произошло.

– В целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени Совет народных комиссаров постановляет ввести по истечении января месяца сего года в гражданский обиход новый календарь. В силу этого первый день после 31 января сего года считать не 1-м февраля, а 14-м февраля, второй день считать 15-м и так далее, — говорилось в тексте декрета.

А уже в ночь с 13 на 14 января 1919 года у жителей страны появился повод отметить Старый Новый год, ведь в то время старый стиль еще использовали в церкви и не до конца забыли.

Таким образом, традиции праздновать Старый Новый год немного больше 100 лет.

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В Украине, Беларуси в этот день отмечают Щедрый вечер, который включает в себя празднования, гуляния и гадания. Кроме того, Старый Новый год традиционно отмечают и в странах, входивших в состав Югославии.

Особенно активно это делают в Сербии, Македонии, Косово, Боснии и Герцеговине, а также в Черногории, где церковь использует юлианский календарь.

В Уэльсе также существует аналог Старого Нового года — фестиваль Хен Галан. Он проводится в долине Гвон и символизирует начало Нового года по юлианскому календарю. В этот день дети ходят по домам и получают подарки.

В Швейцарии Старый Новый год носит название старый день Святого Сильвестра. Этот праздник отмечает преимущественно немецкоязычное население швейцарских кантонов. Праздник является следствием народного неприятия перехода на григорианский календарь в ходе Реформации.

Наконец, отмечают Старый Новый год и в Северной Африке. Делают это берберы. Правда для них, в отличие от европейцев, это самый настоящий Новый год, ведь берберский календарь, по сути, представляет собой не очень грамотную кальку с юлианского. Праздник они отмечают 12 января.

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