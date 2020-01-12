Гадания на Старый Новый год 2020 не будут отличаться от гаданий на другие праздники, но они дадут старт для знаменитых святочных гаданий. Они будут длиться вплоть до 19 января.

Факты ICTV составили список того, как гадать на Старый Новый год 2020.

Гадание на кольце, хлебе и крючке

Все три вещи складывают в посудину вместе с кусочками хлеба, угольками, камешками и другими мелкими предметами. Посудина накрывается полотенцем, после чего каждая барышня не глядя тащит первую попавшуюся вещь (вытащенное затем возвращают в посудину). Если вытащит хлеб – муж будет богатый, если кольцо – красавец, если крючок – инвалид или бедняк.

Гадание на луковицах

Все девушки берут по луковице и помещают их корешками в воду, после чего наблюдают – чья луковица раньше даст зеленые росточки, той девушке раньше быть замужем.

Гадание по собакам

Девушка остается в комнате одна, после чего туда впускают собаку. Если собака сразу подбежит к девушке, то семейная жизнь будет счастливой, если станет сначала нюхать пол – то муж будет сердитым, а семейная жизнь – несчастной, если же собака начнет ласкаться – то и муж будет ласковым.

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Гадание на расческе

Перед сном девушка кладет под подушку расческу со словами “Суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы”. Если во сне видит, как мужчина расчесывает ей волосы, то быть в этом году замужем за тем человеком, который приснился.

Гадание на разговорах

Ходили подслушивать под окнами у соседей и по тому, что слышали, судили о будущем замужестве. Если в доме бранились – то муж будет сердитый, если смеялись – весельчак, если выпивали – пьяница.

Гадание по башмачку

В ночь на Старый Новый год девушке нужно перебросить сапожок или башмачок через свой дом или ворота. А затем посмотреть, куда обувь носком ляжет – туда и она замуж пойдет.

Гадание по воде

Нужно опустить кольцо в воду и выставить ее на ночь на мороз. Сколько будет бугорков на воде – столько будет и женихов в этом году. Если вода замерзла одной выпуклостью – скоро выйдешь замуж, а если плоско – для свадьбы еще не время.

Гадание на семейную жизнь

Чтобы узнать, какой будет семейная жизнь, в старину девушки гадали так: на Старый Новый год у ворот сыпали три кучки зерна. Утром проверяли: если зерно оставалось лежать нетронутым, то и семейная жизнь будет счастливой. Если же кучки разрушены, ждало несчастье.

Гадание на сене

Чтобы увидеть во сне своего жениха, нужно в правый ботинок положить немножко рождественского сена, лежавшего возле икон, а в канун Старого Нового года положить это сено под подушку и сказать: “Кто мой суженый, тот этой ночью приснится”.

Гадание на бубновом короле

Потребуется соответствующая карта, которую нужно спрятать под подушку и загадать на мужчину, которого хотите видеть своим мужем. Затем лечь спать. Что приснится предстоящей ночью, то и окажется вашим будущим. В эту ночь все сны вещие.

Ранее Факты ICTV также писали о приметах на Старый Новый год 2020. Огромное количество примет 13 января связано с деньгами. И первое, чего придерживались наши предки – не давать в долг и не пересчитывать мелочь на Старый Новый год.