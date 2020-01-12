Когда гадают на Старый Новый год 2020

Старый Новый год наступает в ночь с 13 на 14 января. Именно 13 января отмечают Щедрый вечер – в этот день принято щедровать.

Зимние святки отмечают с преддверия Рождества и до Крещения, то есть с 6 по 19 января.

Гадать в Старый Новый год надо в ночь с 13 на 14 января.

Историй и традиций Старого Нового года хватает для того, чтобы в эту ночь гадать.

Традиционно в этот зимний период наши предки гадали на урожай или на судьбу.

В период зимних праздников, в частности, в ночь с 13 на 14 января, с помощью гаданий можно узнать имя, характер, цвет волос своего суженого, скоро ли будет свадьба, будет ли брак счастливым и многое другое.

Ранее мы рассказывали откуда взялся Старый Новый год и где его отмечают.