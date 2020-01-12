Лунный календарь на январь 2020 будет по большей части благоприятным. В этот период будет достаточно много дней, подходящих для всех видов дел и начинаний.

Также будет много возможностей, чтобы улучшить отношения с родственниками.

Факты ICTV составили лунный календарь на январь 2020 по дням.

Лунный астропрогноз на 1 января

При условии внимательности и ответственного отношения к сказанным словам этот день будет плодотворным для деловой активности. Возникшие идеи могут получить весомую поддержку со стороны близких родственников или новых знакомых.

Лунный астропрогноз на 2 января

Сложный день для общения с сослуживцами или партнерами. Старые незавершенные дела всплывут именно в этот день и отнимут много сил и времени. День удачен для путешествий, поездок и переезда. Новые дела требуют более основательной проработки и серьезной подготовки.

Лунный астропрогноз на 3 января

Критический день. Нужно быть готовым к борьбе с обманом и иллюзиями. Необходимо постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность возникающее негативное отношение к окружающим людям. Обострение конфликта и конфронтация не принесут пользы ни одной из сторон. Внимание лучше уделить продолжению давно начатых дел, требующих рутинного исполнения.

Лунный астропрогноз на 4 января

Благоприятное время для творчества, любви и духовных поисков. Хорошо продвигаются абсолютно любые дела. Неприятные события если и случатся, что само по себе маловероятно, то будут кратковременными и не принесут особо ощутимого вреда.

Лунный астропрогноз на 5 января

Один из самых позитивных и энергетически мощных дней лунного месяца. Воплощение любых планов и замыслов приведет к желаемым результатам с наименьшими затратами сил с вашей стороны. Можно смело отправляться в долгое путешествие.

Лунный астропрогноз на 6 января

Не очень благоприятный день для любовных и других межличностных отношений. Повышена вероятность конфликтов и разногласий и в деловой сфере. День лучше посвятить благотворительности, раздавать милостыню, делать подарки, выполнять просьбы других людей.

Лунный астропрогноз на 7 января

День самоанализа. Если удастся разобрать свои ошибки и извлечь из них урок, то у вас появится реальная возможность поднять авторитет и укрепить свое положение в глазах окружающих. Очень вероятен всплеск творческой энергии и активности.

Лунный астропрогноз на 8 января

Благоприятный день для важных начинаний. Можете смело продвигать свои предложения, они обязательно найдут отклик и будут приняты. Однако стоит все хорошенько продумать и взвесить, так как начать можно дело, не только ведущее к победе, но и заканчивающееся полным крахом. День хорош для укрепления родственных отношений.

Лунный астропрогноз на 9 января

День искушений. События зависят не от того, по какому пути вы идете, а от ваших реакций на них. Очень велика вероятность осложнения отношений с близким окружением.

Лунный астропрогноз на 10 января

Гармоничный день. Все находится в равновесии. Ощутим некоторый переизбыток сил, которые лучше всего направить в творческое русло или на физическую нагрузку, иначе энергия может найти выход в необдуманных поступках и действиях.

Лунный астропрогноз на 11 января

День ощущения радости от бытия, обретения внутренней свободы. Идеален для заключения брака, раскрепощения, сублимации половой энергии.

Лунный астропрогноз на 12 января

Довольно неблагоприятный день, сопряженный с возникновением неожиданных проблем, для решения которых потребуется проявить максимальную благоразумность и сдержанность.

Лунный астропрогноз на 13 января

Критический день. В идеале — оставаться дома и не посещать людных мест. Лучше всего посвятить время нравственному очищению. Самый неблагоприятный день для заключения брака или других партнерских соглашений.

Лунный астропрогноз на 14 января

Идеальный день для различных практик, направленных на очищение и тренировку силы духа. День кармических воздаяний. Желательно уединение, так как нахождение в коллективе чревато конфликтными ситуациями.

Лунный астропрогноз на 15 января

День творческой и физической активности. Полезна коллективная работа, всевозможные поездки или путешествия. Полезны водные процедуры, воздушные ванны и любые физические упражнения.

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Лунный астропрогноз на 16 января

День хорош для осмысления жизненного опыта и строительства. Общение с партнерами и сослуживцами пройдет в позитивном русле.

Лунный астропрогноз на 17 января

Довольно противоречивый день. Возможны ревность и зависть со стороны партнеров. Лучше проявить осторожность и не начинать новых дел.

Лунный астропрогноз на 18 января

Нейтральный и относительно пассивный день. Отношения с другими людьми необходимо строить без грубой силы, не конфликтовать. Лучше всего не затевать ничего нового, а продолжать уже начатые дела. День хорош для зачатия, лечения и профилактики здоровья.

Лунный астропрогноз на 19 января

День удачен для торговли, судебных дел, переезда или командировки. Посвятите себя неспешным делам. Очень полезна концентрация на духовных проблемах, неплохо выспаться и отдохнуть. Возможно обострение хронических заболеваний.

Лунный астропрогноз на 20 января

Сложный, критический день. Постарайтесь воздержаться от любой активной деятельности абсолютно во всех областях. Лучше сохранить жизненные силы, нежели растратить их на пустую болтовню. Посвятите себя посту, воздержанию. Освободитесь от ненужных контактов и посмотрите на жизнь трезвым взглядом.

Лунный астропрогноз на 21 января

В этот день появляется хорошая возможность взглянуть на все совершенно с другой точки зрения и обнаружить нечто, ранее упущенное из вида. Полезно общение с представителями старшего поколения, позволяющее набраться житейской мудрости.

Лунный астропрогноз на 22 января

Благоприятный день для любых дел: от приобретения нового автомобиля до ремонта квартиры. Возможно появление некоторых проблем, связанных с ослаблением здоровья. Полезно прислушаться к советам партнеров — это пойдет на пользу и позволит избежать неприятностей.

Лунный астропрогноз на 23 января

Неблагоприятный день. Связан с понижением общего жизненного тонуса организма, проявлением хронических заболеваний. Большая вероятность депрессивного состояния, травм и обманов. День лучше провести в решении только самых необходимых житейских вопросов, гнать от себя дурные мысли.

Лунный астропрогноз на 24 января

День подведения итогов, завершения дел. Любые начинания и новые проекты стоит перенести на более благоприятное для этого время. Если вы испытываете тягу к общению, то лучше проведите время с близкими родственниками или старыми партнерами, способными дать правильный совет и оказать моральную поддержку. Очень полезно покаяние в грехах прошлого и прощение обидчиков.

Лунный астропрогноз на 25 января

День хорош для начала цикла физических упражнений, лечебного голодания или диеты. Любые начинания в этот день получают дополнительную энергетическую подпитку. Следует обратить внимание на такие негативные качества, как злость и скупость, так как их преодоление поможет реализовать новые начинания.

Лунный астропрогноз на 26 января

День борьбы, агрессивности и напора. Обострение конфликтов даже между близкими людьми. Чтобы не накалять атмосферу и не портить настроение ни себе, ни окружению, желательно приложить максимум стараний для подавления негативных эмоций, перенаправив свою энергичность на физические упражнения.

Лунный астропрогноз на 27 января

В этот день рекомендовано строить планы и приступать к новым проектам. На физиологическом уровне в первую лунную фазу организм накапливает силы. Энергичность еще мала во всех сферах жизни, будь то самочувствие, личная жизнь или бизнес. Как и в работе, в личной сфере настает этап переосмысления нынешних взаимоотношений и вполне вероятно, вывод их на наиболее высокий уровень. Быстро возникают новые связи и знакомства.

Лунный астропрогноз на 28 января

Пренебрежение своими принципами, нерешительность и сомнительность могут привести к существенным изменениям ваших планов и поставить крест на достижении запланированных начинаний. Следует проявить максимальную сознательность и постараться избежать негативных влияний извне. Особое внимание необходимо уделить употребляемой в этот день пище.

Лунный астропрогноз на 29 января

Один из самых благоприятных дней. У многих людей в этот день проявляется дар предвидения, обостряется интуиция, открываются самые разнообразные способности. Хорошо продвигается научная или общественная деятельность, легко налаживаются самые разнообразные контакты. День благоприятен для романтического общения с представителями противоположного пола.

Лунный астропрогноз на 30 января

Сегодня обострится интуиция и позволит отличать союзников от недругов. Энергия дня подарит славу, почет, успех в обществе. Удаются все дела, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Но если такой уверенности нет, лучше отложить дело на потом. В этот день удаются контакты с начальством, бывают успешными переговоры.

Лунный астропрогноз на 31 января

Сегодня стоит подводить итоги рабочей недели и освобождаться от всего ненужного. Самое лучшее – это подготовиться к предстоящей неделе. И никоим образом не пытаться провернуть всю работу до конца рабочего дня.

Напомним, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на январь 2020. Год начнется с полутеневого лунного затмения в знаке Рака. Семейные вопросы выйдут на первый план, однако до 11 января их не получится решить.