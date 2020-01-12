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Погода в Украине на 12 января (КАРТА)

Во всех регионах Украины 12 января синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду.

В западных областях ожидается теплая погода. Температура днем 1…6, а ночью 1…-1.

Читайте: Без зимы и с засухами. Чем грозит Украине глобальное потепление

На Севере страны до 2 градусов тепла днем, а ночью до -1 мороза.

В центральных и восточных регионах 1…-1.

На Юге также будет температура днем 3…5, ночью 1…3.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой будет погода в Украине на старый Новый год 2020.

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