Гадание на варениках на Старый Новый год остается одним из самых простых способов узнать свою судьбу.

Проводится гадание на варениках достаточно просто. Нужно всего лишь приготовить две порции лакомства: одну – обычную, а вторую с начинкой-сюрпризом. Причем предсказание на будущий год зависит именно от наполнения вареника.

Перед тем, как начать гадание, лучше предупредить гостей о “сюрпризах” в блюде. Это поможет избежать поломанных зубов и проглоченных деталей.

Вареники с сюрпризом могут иметь самую разнообразную начинку. Соответственно каждая из них будет иметь различное толкование.

К примеру, апельсин в варенике предвещает наслаждение, арахис – любовные утехи, вишня – удачу, орех – домашний покой, грибы – долгую и счастливую жизнь, зерно – богатство, изюм – большое искушение, а капуста – деньги.

В то же время картошка означает повышение на работе, клюква – неожиданные перемены в жизни, кольцо – свадьбу, а монетка – деньги.

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Если во время гадания на варениках вам попался красный перец, то вас ждет печаль, а если курага – радость. Лавровый лист принесет в этом году славу или карьерный рост, мед – здоровье, морковь – новые знакомства, а мясо – благополучие.

Кроме того, в праздничные вареники можно положить белую нитку, что будет свидетельствовать о дальней дороге, пуговицу – к обновкам, семечки – к новым плодотворным планам, цепочку – к укреплению родственных связей, а также чешую рыбы, которая принесет пополнение в семью.

Если в варенике вам попадется огурец, то год обещает хороший секс, в то время как перец предвещает острые ощущения. Чеснок пророчит брак по расчету, рис – благосостояние в доме, а яблоко – заслуженную награду.

Среди других возможных начинок – сахар – к сладкой жизни, соль – к ссорам и слезам, укроп – к хорошему здоровью, сыр – к выигрышу, а творог – к новым друзьям.

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