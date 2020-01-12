Как посевать на Старый новый год 2020

Посевание – давний обряд, который стал главной традицией Старого Нового года. Его украинцы празднуют в ночь с 13 на 14 января. Как правильно и чем посевать на Старый Новый год – читайте в материале Фактов ICTV.

Еще с давних времен в ночь с 13 на 14 января на Старый Новый год наши прадеды проводили обряд, который помогал улучшить благосостояние и финансовое положение. И хотя сейчас у посевальщиков совсем другая цель – традиции остались теми же.

Существует много мнений, зачем посевать на Старый Новый год. Первые посевальщики дарят хозяевам счастье и удачу. По традициям, зерно имеет положительную энергетику. Оно символизирует жизнь, произрастающую из смерти, тем самым даря достаток и процветание.

Фото: vsviti.com.ua

Придя посевать, необходимо сначала попросить хозяев впустить вас в дом. После этого принято осыпать зерном и петь посевалку. Еще в дохристианское время в этот вечер почитали Месяц. По мнению предков, именно благодаря ему был урожай, поэтому у богов в этот день просили хорошего достатка.

Посевалки наполнены сильными пожеланиями во всем. А для того, чтобы расщедрить богов, необходимо одарить посевальщиков деньгами и угощениями. Те, кто не пускает в дом гостей, должны знать, что это к бедам и разочарованиям.

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Для того чтобы куры неслись, хозяйки фартуками ловили зерна, которым посыпали гости. Считалось, что от него они будут лучше нестись. Также когда заходили первые посевальщики, их заставляли разуваться и садиться на пороге, чтобы куры неслись в доме.

Со звездой, Гармашев М.М., 1916

13 января также празднуется день Маланки – сестры Месяца, а 14 – Василия Великого. Поэтому неудивительно, что в посевалках можно услышать их имена. Как гласит история, когда Меланию украл змей, спас ее богатырь Василий.

Как правильно посевать на Старый Новый год:

Заранее позаботьтесь о том, чтобы было необходимое для посевания количество зерна. Многие сомневаются, чем лучше посевать на Старый Новый год. Чаще всего наши предки использовали гречку, пшеницу, ячмень и рожь.

Категорически запрещается посевать без теплых перчаток.

У посевальщика должно быть два мешка: один для зерна, а второй – для угощения.

Посевальщик должен не только зайти в дом и засыпать зерном, но и с помощью посевалок пожелать хозяевам крепкого здоровья и плодородной земли.

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Также очень важно знать, кто должен посевать на Старый Новый год. Согласно традициям, посевать должны только парни. Издавна считалось, что пускать девушку в дом на Старый Новый год – плохая примета.

Обычно посевальщиков благодарили сладостями, а иногда – и деньгами.

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