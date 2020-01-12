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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 12 января

12 января чтят память христианской святой Анисии Солунской. Она пострадала за веру при правлении императора Максимиана, а сама мученица с христианской семьи из греческого города Салоники.

Читайте: Календарь магнитных бурь в январе 2020

Именины 12 января празднуют Анисья, Макар, Ирина, Антон, Федосья, Лев, Ярина.

Народные приметы на 12 января:

  • Снег пошел – к мрачному лету.
  • Южный ветер – к теплому лету и хорошему урожаю.
  • Западный ветер – в реках рыбы будет много.
  • Солнечный день обещает потепление.

Что нельзя делать 12 января:

  • В этот день нельзя передвигаться пешком на длинные дистанции.
  • Сегодня не желательно иметь дел с деньгами. Перенесите финансовые сделки на потом, а над личными расходами хорошо думайте перед их осуществлять.
  • Также не стоит обсуждать знакомых за их спиной.

Какие еще праздники будут до конца месяца, смотрите в календаре на январь 2020.

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