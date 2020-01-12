12 января чтят память христианской святой Анисии Солунской. Она пострадала за веру при правлении императора Максимиана, а сама мученица с христианской семьи из греческого города Салоники.
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Именины 12 января празднуют Анисья, Макар, Ирина, Антон, Федосья, Лев, Ярина.
Народные приметы на 12 января:
- Снег пошел – к мрачному лету.
- Южный ветер – к теплому лету и хорошему урожаю.
- Западный ветер – в реках рыбы будет много.
- Солнечный день обещает потепление.
Что нельзя делать 12 января:
- В этот день нельзя передвигаться пешком на длинные дистанции.
- Сегодня не желательно иметь дел с деньгами. Перенесите финансовые сделки на потом, а над личными расходами хорошо думайте перед их осуществлять.
- Также не стоит обсуждать знакомых за их спиной.
Какие еще праздники будут до конца месяца, смотрите в календаре на январь 2020.