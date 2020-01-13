На Рождество и Старый Новый год существует много традиций, поэтому неудивительно, что иногда можно забыть, когда нужно посевать в Украине.

Ходят по домам и посевают утром на Старый Новый год – 14 января. Делать это должны только парни.

Им нужно засыпать дом зерном, которое символизирует плодородие и изобилие, а также петь песни-посевалки.

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Девушки не ходят по домам, чтобы засевать, поскольку существует поверье, что на Старый Новый год первым в дом должен зайти именно мужчина. Он впустит в дом счастье, радость и мир.

Считается, что зерно, которым посевают, нельзя выметать из дома до захода Солнца.

После того, как мальчики пожелают хозяевам всех благ, им принято давать деньги.

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