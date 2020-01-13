Оригинальные поздравления на Старый Новый год 2020

Старый Новый год в Украине отмечают 14 января.
А вот 13 января отмечают Щедрый вечер – в этот день принято щедровать.
Традиции праздновать Старый Новый год чуть более 100 лет. Поэтому не забудьте и вы поздравить своих близких с этим праздником.
Мы собрали для вас оригинальные поздравления со Старым Новым годом 2020.
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Старый Новый год проводим,
В прошлом он теперь для нас.
Пожелаю я сегодня,
Счастья каждому из вас.
Унесет пусть год плохое,
Все болезни, всю печаль.
Новому уступит место,
Уходя тихонько вдаль.
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Старый Новый год приходит,
Иностранцам не понять,
Почему мы стали снова
С Новым годом поздравлять?
Всем задорного веселья,
Чтобы утром без похмелья,
Чтоб здоровье сохранилось,
Чтобы в жизни все сложилось.
Чтобы крепкая семья,
Дом большой, любовь, друзья.
Чтоб светила вам всегда
Путеводная звезда.
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Шанс повторный нам дает
Праздник Старый Новый год,
Чтоб смогли мы еще лучше
Отвести в веселье душу.
С новым счастьем и здоровьем
Снова поздравляю вас.
Мы уже тренировались,
Так покажем высший класс!
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Новый год по-старому – отлично,
Не устанем праздник отмечать!
Поздравляю! Счастья в жизни личной,
Этот год проходит пусть “на пять”!
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Веселится народ —
Снова Новый год идет!
Пусть он будет самым лучшим,
Самым классным и везучим.
Пускай всем все удается,
Пускай песня звонко льется.
В Старый Новый год, друзья,
Нам грустить никак нельзя.
Мира всем, любви, удачи,
Чтоб решались все задачи,
Деньги чтобы размножались,
А желания сбывались.
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Старый Новый год – это время, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для чего-то нового! Пусть 2020 будет легким, ярким и приятным, полным новыми событиями и впечатлениями! С праздником!
Факты ICTV также подготовили щедривки на Старый Новый год, которые принесут счастья и благополучия каждой семье.