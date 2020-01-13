Оригинальные поздравления на Старый Новый год 2020

Старый Новый год в Украине отмечают 14 января.

А вот 13 января отмечают Щедрый вечер – в этот день принято щедровать.

Традиции праздновать Старый Новый год чуть более 100 лет. Поэтому не забудьте и вы поздравить своих близких с этим праздником.

Мы собрали для вас оригинальные поздравления со Старым Новым годом 2020.

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Старый Новый год проводим,

В прошлом он теперь для нас.

Пожелаю я сегодня,

Счастья каждому из вас.

Унесет пусть год плохое,

Все болезни, всю печаль.

Новому уступит место,

Уходя тихонько вдаль.

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Старый Новый год приходит,

Иностранцам не понять,

Почему мы стали снова

С Новым годом поздравлять?

Всем задорного веселья,

Чтобы утром без похмелья,

Чтоб здоровье сохранилось,

Чтобы в жизни все сложилось.

Чтобы крепкая семья,

Дом большой, любовь, друзья.

Чтоб светила вам всегда

Путеводная звезда.

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Шанс повторный нам дает

Праздник Старый Новый год,

Чтоб смогли мы еще лучше

Отвести в веселье душу.

С новым счастьем и здоровьем

Снова поздравляю вас.

Мы уже тренировались,

Так покажем высший класс!

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Новый год по-старому – отлично,

Не устанем праздник отмечать!

Поздравляю! Счастья в жизни личной,

Этот год проходит пусть “на пять”!

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Веселится народ —

Снова Новый год идет!

Пусть он будет самым лучшим,

Самым классным и везучим.

Пускай всем все удается,

Пускай песня звонко льется.

В Старый Новый год, друзья,

Нам грустить никак нельзя.

Мира всем, любви, удачи,

Чтоб решались все задачи,

Деньги чтобы размножались,

А желания сбывались.

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Старый Новый год – это время, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для чего-то нового! Пусть 2020 будет легким, ярким и приятным, полным новыми событиями и впечатлениями! С праздником!

Факты ICTV также подготовили щедривки на Старый Новый год, которые принесут счастья и благополучия каждой семье.