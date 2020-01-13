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Факты / Lifestyle

Приметы на Старый Новый год 2020

В преддверии праздника Факты ICTV собрали самые популярные приметы на Старый Новый год 2020.

Огромное количество примет 13 января связано с деньгами. И первое, чего придерживались наши предки – не давать в долг и не пересчитывать мелочь на Старый Новый год. Это, по мнению наших предков, пророчило бедность в этом году.

А вот чтобы сделать год более обеспеченным, нужно умыться мелочью. Но умываться нужно аккуратно, ведь если хоть одна монетка упадет – к тратам.

Особое внимание необходимо уделить гостямЗа поверьями, если после полуночи в дом первым зайдет мужчина – год будет удачным, если женщина – хозяев ожидают неудачи.

Уделить особое внимание стоит и примирению с друзьями и соседями. Это поможет войти в Новый год без брани и недоразумений. Говорят, если предлагают забыть обиды 13 января нужно обязательно пойти на встречу и  помирится.

Множество примет 13 января связано и с погодой. Так, если ночь на 14 января будет ясной и звездной, то придет ранняя весна, а если морозной, то зима будет затяжной.

Читайте: Откуда взялся Старый Новый год, и где его отмечают

Приметы погоды на Старый Новый год

  • Васильева ночь звездная – к урожаю ягод;
  • яркие звезды – к морозам и жаркому лету;
  • если ветер дует с юга – год будет жаркий и благополучный; с запада – к изобилию молока и рыбы; с востока – богатый урожай фруктов;
  • мороз и снег к хорошему урожаю;
  • вьюга в Васильев день – большой урожай орехов;
  • иней на ветках деревьев – много меда;
  • сухая и холодная погода – мало грибов;
  • солнце взойдет высоко – год будет счастливым.

Факты ICTV также собрали несколько способов гадания на Старый Новый год.

Фото: Dreamstime

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