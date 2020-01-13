Поздравления с Днем ангела Петра 2020

День ангела Петра православные христиане отмечают 13 января.

В первый месяц года именины Петра будут отмечаться еще трижды – 23, 27 и 28 января.

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С Днем ангела Петра украинцы традиционно поздравляют не только мужчин по имени Петр, но также всех, чье отчество – Петрович или Петровна.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем Петра, чтобы вы могли сказать несколько приятных слов своим близким и родным.

Поздравляю с Днем Петра. Желаю мира и достатка, добра на жизненном пути, а также сил, здоровья, понимания родных, хороших мыслей и хороших дел. И пусть святой апостол бережет тебя и твою семью от злых языков, страшных бед и ненастий.

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В день Петра желаю веры и бодрости духа. Пусть ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира вам и вашим семьям!

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Желаю, чтобы в этот прекрасный и радостный день, великий апостол даровал вам огромного счастья, доброго света и вечной благости. Пускай ваши души наполнятся нескончаемой радостью, пускай ваши глаза засветятся искренней любовью, а в ваших сердцах укрепится святая вера. С Днем Петра!

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Поздравляю с Днем Петра. Желаю идти доброй ровной дорогой к своему счастью, к своим мечтам, желаю крепкого здравия и неутомимой светлой надежды, а также мира над головой, лада в семье и достатка в жизни. Будь смелым и хорошим человеком, твори добро и получай взамен усладу для души.

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Пускай святой Петр принесет тебе сегодня много добра, счастья и радости! Желаю, чтобы в этот великий праздник тебе сопутствовала удача, а все твои планы и благие намерения легко превращались в реальность!

К слову, кроме официальных государственных праздников, в Украине есть ряд неофициальных дат, которые важны для представителей тех или иных профессий. Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.