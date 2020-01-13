Поздравления со старым Новым Годом 2020 в стихах и СМС

Если Старый Новый год вы будете праздновать в гостях, то подготовить для приветствия хозяина дома стихотворение или щедривку.
Также не стоит забывать о близких вам людях, которые не смогли быть рядом в этот день. Их можно поздравить со Старым Новым годом оригинальным СМС, которое расскажет о вашем внимании и порадует их в этот праздник.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления в стихах со Старым Новым годом.
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Со старым Новым годом
Хочу поздравить вас.
Пусть принесет вам праздник
Лишь бодрости запас,
Поднимет настроенье,
Удачей одарит,
Избавит от невзгод всех
И всяческих обид!
***
Пусть старый Новый год
Успехов принесет,
Пусть будет море счастья,
И мимо горе и ненастья.
Удачи и тепла Вам,
Любви и вдохновенья,
И радость в Вашем доме,
И пусть придет везенье!
***
В этот старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Пусть сбываются мечты
И желанья Ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!
***
Новый год опять пришел!
Ну и что, что старый, не беда!
Пусть у тебя все будет хорошо,
Сегодня, завтра и всегда!
***
Этот Старый Новый год
Охапку удачи тебе принесет!
Кило улыбок, центнер смеха,
Тонны счастья и успеха!
***
Снова мы пьем и едим,
Снова НГ отмечаем!
Снова мы ночью не спим,
Снова мы вас поздравляем!
И пожелаем вам счастья,
Удачи, любви, красоты,
Пусть обойдут все ненастья,
Сбудутся пусть все мечты!
***
Пусть в старый Новый год сбываются
Все самые заветные мечты!
Новый год теперь уж точно начинается,
Пусть будет в нем побольше красоты!
***
Вот и старый Новый год
В двери постучался,
От предпраздничных хлопот
В двери к вам ворвался!
Пусть везение всегда
Вас не покидает,
Мы на долгие года
Счастья вам желаем!
***
Пускай и старый он,
Все равно его мы любим!
И за праздничным столом
Его отметить не забудем!
Вам желаю в этот год
Счастья, радости, удачи,
Двигаться — только вперед!
Вам по плечу любые задачи!
***
Новый год мы встретили у ели,
Рождество отметили уже,
Оглянуться даже не успели,
Новый праздник на дворе!
Это — старый Новый год!
С ним тебя и поздравляю,
Чтоб прошел он без забот,
Счастья и добра желаю!
Факты ICTV также собрали для вас щедривки на старый Новый год 2020, чтобы вы могли поздравить с праздником своих родных и друзей.