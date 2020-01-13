Поздравления со старым Новым Годом 2020 в стихах и СМС

Если Старый Новый год вы будете праздновать в гостях, то подготовить для приветствия хозяина дома стихотворение или щедривку.

Также не стоит забывать о близких вам людях, которые не смогли быть рядом в этот день. Их можно поздравить со Старым Новым годом оригинальным СМС, которое расскажет о вашем внимании и порадует их в этот праздник.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в стихах со Старым Новым годом.

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Со старым Новым годом

Хочу поздравить вас.

Пусть принесет вам праздник

Лишь бодрости запас,

Поднимет настроенье,

Удачей одарит,

Избавит от невзгод всех

И всяческих обид!

***

Пусть старый Новый год

Успехов принесет,

Пусть будет море счастья,

И мимо горе и ненастья.

Удачи и тепла Вам,

Любви и вдохновенья,

И радость в Вашем доме,

И пусть придет везенье!

***

В этот старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты

И желанья Ваши,

Чтобы жизнь со всех сторон

Становилась краше!

***

Новый год опять пришел!

Ну и что, что старый, не беда!

Пусть у тебя все будет хорошо,

Сегодня, завтра и всегда!

***

Этот Старый Новый год

Охапку удачи тебе принесет!

Кило улыбок, центнер смеха,

Тонны счастья и успеха!

***

Снова мы пьем и едим,

Снова НГ отмечаем!

Снова мы ночью не спим,

Снова мы вас поздравляем!

И пожелаем вам счастья,

Удачи, любви, красоты,

Пусть обойдут все ненастья,

Сбудутся пусть все мечты!

***

Пусть в старый Новый год сбываются

Все самые заветные мечты!

Новый год теперь уж точно начинается,

Пусть будет в нем побольше красоты!

***

Вот и старый Новый год

В двери постучался,

От предпраздничных хлопот

В двери к вам ворвался!

Пусть везение всегда

Вас не покидает,

Мы на долгие года

Счастья вам желаем!

***

Пускай и старый он,

Все равно его мы любим!

И за праздничным столом

Его отметить не забудем!

Вам желаю в этот год

Счастья, радости, удачи,

Двигаться — только вперед!

Вам по плечу любые задачи!

***

Новый год мы встретили у ели,

Рождество отметили уже,

Оглянуться даже не успели,

Новый праздник на дворе!

Это — старый Новый год!

С ним тебя и поздравляю,

Чтоб прошел он без забот,

Счастья и добра желаю!

Факты ICTV также собрали для вас щедривки на старый Новый год 2020, чтобы вы могли поздравить с праздником своих родных и друзей.